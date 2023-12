Nhóm thiếu niên ở Tuyên Quang mang vũ khí định hỗn chiến trước cổng trường

Ngày 13/12, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Thái Sơn (huyện Hàm Yên) đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 5 đối tượng mang theo nhiều hung khí, tập trung tại khu vực cổng Trường THCS xã Thái Sơn (thuộc xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên) để hỗn chiến.

Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Cơ quan chức năng cho biết, nhóm gồm: Hoàng Dũng T. (SN 2009), Đinh Công D. (SN 2008), Lý Văn T. (SN 2009), Nguyễn Việt H. (SN 2009), Nguyễn Văn Đ. (SN 2008, đều ở xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên).

Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận, tối 7/12, khi Đinh Công D. chở Hoàng Dũng T. đi qua khu vực quán nước tại xã Thái Sơn, Lý Văn T. có hành động khiêu khích. Ngay lập tức, Đinh Công D. đã lấy dao phóng chuẩn bị từ trước, đuổi đánh Lý Văn T. nhưng không thành.

Đến sáng 8/12, Lý Văn T. và Nguyễn Việt H. (đều đang là học sinh trường THCS Thái Sơn) đã gọi Nguyễn Văn Đ. (đã bỏ học), đến trường và đánh Hoàng Dũng T.

Hung khí mà nhóm thiếu niên dùng để hỗn chiến. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Sau khi bị đánh, Hoàng Dũng T. gọi cho Đinh Công D., mang theo gậy và dao phóng ra để đánh trả.

Khi cả 5 đối tượng đang tập trung tại cổng trường THCS Thái Sơn để chuẩn bị đánh nhau thì lực lượng Công an xã Thái Sơn đã có mặt kịp thời ngăn chặn.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý, thường xuyên quản lý tốt con em mình. Trẻ đang độ tuổi mới lớn chưa có sự hiểu biết đầy đủ về pháp luật, rất dễ manh động, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, gây hiểm tính mạng mình và của người khác.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân khi phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, gây rối an ninh trật tự cần báo với cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý, giải quyết. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục con em mình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; vận động, giao nộp các loại hung khí tự chế nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các tình huống gây mất an ninh trật tự.