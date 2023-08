Nhóm người khống chế, bắt giữ cô gái 16 tuổi

Ngày 6/8, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng; cho tại ngoại 2 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Bắt người trái pháp luật”.

Năm đối tượng bị tạm giữ gồm: Danh Tuấn (SN 1991); Trần Thị Hạnh (SN 1998, vợ Tuấn); Trần Văn Bảo (SN 1991); Hồ Thanh Hậu (SN 1993), cùng trú huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Văn Đan Thuần (SN 2006, cư trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Hai người được cho tại ngoại là Trần Thị Thanh Thảo (SN 2007) và Trần Văn Quí (SN 2006), cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Danh Tuấn (bên trái) và Trần Thị Hạnh. (Ảnh: Nghiêm Túc)

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, khoảng 16h ngày 4/8, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo của người dân tại khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, về việc có nhóm 5 người lạ đi trên ô tô 7 chỗ bắt 1 người phụ nữ đưa lên xe chở đi.

Tiếp nhận tin báo, Ban lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thị trấn Mỹ Luông, Công an thị trấn Hội An và Công an các xã giáp ranh thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng.

Khoảng 30 phút sau, các tổ công tác đã đón lõng và bắt giữ Tuấn, Hạnh, Bảo, Hậu và Thảo đang khống chế, bắt giữ em A. (SN 2007) tại khu vực xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do A. nợ tiền vợ chồng Tuấn và Hạnh trong lúc làm công, chưa trả hết mà bỏ trốn về địa phương. Do đó, vợ chồng Tuấn đã bàn bạc tổ chức, lên kế hoạch và nhờ sự giúp sức của các đối tượng còn lại tiến hành bắt giữ A. đem về Kiên Giang để tiếp tục làm công trả nợ.

(Nguồn: tienphong.vn)