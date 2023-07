Bắt giam 2 thanh niên vác súng, dao tự chế đi đòi nợ thuê

(VTC News) -

Chiều 21/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phùng Xuân Ngọc (25 tuổi, trú xã Điện Thắng Bắc) và Lê Đình Minh Hùng (26 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam, cùng thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan công an tống đạt quyết định bắt giam Phùng Xuân Ngọc.

Theo điều tra ban đầu, 15h ngày 11/6, Ngọc được một người quen (trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhờ đến quán cà phê thuộc địa phận xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng để đòi nợ.

Nhận lời, Ngọc rủ Lê Đình Minh Hùng cùng đi và nói Hùng đem theo khẩu súng, 5 viên đạn, con dao bấm mà cả hai chung tiền mua trước đó. Ngoài ra, Ngọc và Hùng còn rủ thêm 5 đối tượng khác cùng tham gia để dễ đòi nợ.

Khoảng 15h30 cùng ngày, khi cả nhóm đến ngã tư Cẩm Nê (xã Hòa Tiến) thì bị tổ công tác của Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến dừng xe kiểm tra, khống chế được 3 đối tượng và điện báo Công an xã Hòa Tiến phối hợp xử lý.

Đến 18h20 cùng ngày, các đối tượng còn lại trong nhóm đến Công an xã Hòa Tiến trình diện và giao nộp thêm 2 cây kiếm tự chế, 1 tuýt sắt.

Vụ việc được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, thụ lý theo thẩm quyền.

Lê Đình Minh Hùng (giữa) bị bắt giam.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng thì súng tự chế tạo mà Hùng và Ngọc đã mua thuộc loại vũ khí quân dụng.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngọc và Hùng để tiếp tục xử lý.

CHÂU THƯ