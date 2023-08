Nhóm ngư phủ trộm vàng, nấu lại thành thỏi để cất giấu

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin về việc tiệm vàng Minh Đức do ông Phạm Minh Đức (44 tuổi, ngụ ấp Liên Hoa, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) làm chủ, bị trộm lấy đi tiền vàng, giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Qua trích xuất 4 camera của tiệm vàng, công an ghi nhận có ít nhất 3 người đeo khẩu trang, bao tay, đội nón, mang theo công cụ cạy phá cửa đột nhập vào tiệm vàng.

Kiểm tra tại hiện trường, công an phát hiện cửa, hàng rào có dấu cạy, cắt... Công an thu giữ được một kìm bấm, 2 cây xà beng, một cây dao và một số vật dụng khác do các đối tượng bỏ lại.

Tang vật của vụ trộm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24/8, công an phát hiện Lê Văn Châu (43 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời) đi đến một tiệm vàng ở thị trấn Sông Đốc bán lượng vàng lớn bất thường nên mời về cơ quan làm việc.

Sau thời gian đấu tranh, trước chứng cứ rõ ràng, Châu thừa nhận hành vi đột nhập tiệm vàng Minh Đức trộm tài sản và khai nhận các đồng phạm.

Cụ thể, những người bị triệu tập khác gồm: Lê Văn Lơ (48 tuổi), Lê Minh Hoàng (35 tuổi), Lê Chí Linh (40 tuổi), Phạm Văn Giới (33 tuổi), đều ở huyện Trần Văn Thời. Trong đó, Châu là anh ruột Linh. Tất cả đều làm nghề ngư phủ.

Làm việc với công an, 5 nghi phạm cũng khai nhận, trước khi chia nhau, họ cân được 6,6 kg vàng (cả vàng 18K và 24K). Sau đó, họ chia đều vàng lấy trộm được rồi nấu thành từng thỏi cất giữ.

Được biết, Lơ có 2 tiền án (trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ); Châu có một tiền án trộm cắp tài sản và Giới cũng có 2 tiền án.

Hiện, Phòng CSHS đã thu hồi được 6 kg vàng (11 thỏi gồm vàng 18K và 24K) tiền mặt, sổ tiết kiệm trong tài khoản khoảng 530 triệu đồng.