Nhóm 'lâm tặc' chặt phá hơn 147 m3 gỗ ở Kon Tum lãnh án

Ngày 24/5, HĐXX TAND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án phá rừng quy mô lớn xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 692 thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy. Tổng số gỗ bị cưa hạ trong vụ án này là 84 cây, với khối lượng hơn 147 m3.

Các bị cáo tại phiên xét xử lưu động.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Thụ (48 tuổi, ngụ Thanh Hóa) 8 năm tù; Lê Văn Thọ (40 tuổi) 7 năm tù và Đỗ Văn Long (38 tuổi, cùng ngụ xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) 6 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Riêng Võ Văn Đức (41 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) được xác định là chủ mưu trong vụ án đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, tháng 8/2022, Đức thuê Thụ, Long, Thọ vào khoảnh 6, tiểu khu 692 (thuộc Lâm trường Mô Ray, do Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sa Thầy quản lý) khai thác trái phép 84 cây gỗ, với tổng khối lượng hơn 147 m3 (chủng loại gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII).

Ngày 1/9/2022, Lâm trường Mô Ray phát hiện vụ việc, báo cáo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Sa Thầy đã xác lập chuyên án, phối hợp với lực lượng Công an xã Ia Phang (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) và lực lượng công an Thanh Hóa bắt giữ ba nghi can nói trên.

