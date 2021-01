Nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO bị Trung Quốc gây khó

(VTC News) -

Hôm 30/1, nhóm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn đầu điều tra nguồn gốc bùng phát COVID-19 đã đến thăm một bệnh viện ở trung tâm Vũ Hán, nơi điều trị sớm cho bệnh nhân bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên.

Tuy nhiên, WHO cho biết các thành viên của tổ chức này bị hạn chế đến thăm các địa điểm mong muốn, không được liên lạc với các thành viên cộng đồng do hạn chế về sức khỏe. Nhóm các thành viên điều tra COVID-19 của WHO phải thực hiện theo lịch trình được chủ nhà Trung Quốc tổ chức.

Nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO đang gặp khó tại Trung Quốc. (Ảnh: Yahoo)

“Tôi vừa trở về sau chuyến đi đến bệnh viện Jinyintan, nơi chuyên về các bệnh truyền nhiễm và được chỉ định điều trị ca đầu tiên ở Vũ Hán. Nhưng các thông tin về cơ bản giống với những gì tôi nghe được từ các bác sĩ ICU của chúng tôi”, thành viên nhóm Marion Koopmans cho biết trên Twitter.

Tại bệnh viện Jinyintan, các chuyên gia của WHO đã thu thập các mẫu bệnh phẩm từ những bệnh nhân bị viêm phổi không rõ nguyên nhân vào cuối năm 2019.

Hành trình nhóm chuyên gia của WHO chưa được công bố chính thức song WHO cho biết, nhóm sẽ đến thăm thị trường hải sản và Viện virus Vũ Hán - trung tâm của những đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên. Giả thuyết về việc virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm bị bị Trung Quốc bác bỏ.

Cũng trong hôm 30/1, nhóm chuyên gia WHO đã đến trung tâm triển lãm, dự lễ kỷ niệm những nỗ lực ban đầu để chống lại dịch bùng phát ở Vũ Hán. Thành phố 11 triệu dân này đã có 76 ngày bị phong tỏa để ngăn dịch bệnh.

Nhóm chuyên gia của WHO đến Vũ Hán để điều tra nguồn gốc nCoV từ ngày 14/1, phải cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh. Phái đoàn WHO bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia y tế, thú y và virus học từ Australia, Đan Mạch, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Qatar, Nga, Anh, Mỹ...

Tháng 2/2020, nhóm chuyên gia khác của WHO đã đến Trung Quốc và Vũ Hán để nghiên cứu lâm sàng. Song, kế hoạch cho nhiệm vụ hiện tại bị chậm trễ nhiều tháng do các cuộc tranh luận về chính trị.