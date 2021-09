Nhiều tuyến đường miền núi sạt lở nặng, nhà dân chìm trong biển nước do bão số 5

(VTC News) -

Tối 12/9, bão số 5 đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).Dự báo, trong những giờ tiếp theo, vùng áp thấp này hầu như ít dịch chuyển và tiếp tục suy yếu.

Tại các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc thuộc huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, mưa to kéo dài liên tục khiến nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt, nước chảy xiết.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, từ 1h ngày 12/9 đến 1h ngày 13/9, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 60-160mm, riêng vùng đồng bằng ven biển phía Nam phổ biến từ 200- 400mm, có nơi cao hơn như: Núi Thành 489mm. Dự báo ngày hôm nay (13/9), các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa to tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 40-60mm, có nơi trên 80mm, vùng núi phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Theo thống kê thiệt hại, do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn khiến 2 nhà dân ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn bị sạt lở, 1 nhà có nguy cơ sạt lở đã được tháo dời, di chuyển đi nơi khác. Tại huyện Bắc Trà My, một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở, giao thông chia cắt (tuyến Trà Đốc đi Trà Bui, tuyến Trà Giác đi Trà Ka). Huyện Nam Trà My xuất hiện 7 điểm sạt lở trên các tuyến đường ĐH và tuyến về thôn. Đặc biệt, các tuyến đường ĐH bị sạt lở khiến một số nơi tại các xã Phước Công, Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc, huyện Phước Sơn bị chia cắt.

Mưa to kéo dài trong những ngày qua làm hàng ngàn hecta sản xuất vụ Hè Thu bị ngập úng. Theo số liệu báo cáo của các địa phương: Điện Bàn 850ha, Quế Sơn 283,70ha, Duy Xuyên 368ha, Thăng Bình 299ha, Tam Kỳ 287ha, Núi Thành 406ha, Hội An 200ha, Phú Ninh 204ha, Đại Lộc 246ha, Hiệp Đức 25ha. Bên cạnh đó, mưa to sóng lớn đã đánh chìm 2 ghe máy tại huyện Núi Thành. Ngoài ra, mưa to cũng khiến hàng trăm nhà dân ở vùng thấp trũng chìm trong biển nước.

Nhà dân ở Quảng Ngãi chìm trong biển nước.

Tại Quảng Ngãi: Mưa bão khiến 43 nhà dân cùng 6 trường học bị tốc mái, hư hỏng; 775 nhà bị ngập; gần 1.200ha lúa và gần 1.000ha hoa màu, cây trồng khác bị thiệt hại. Bên cạnh đó, gió bão đã đánh chìm 8 tàu thuyền của ngư dân; hàng chục tuyến đường ở các huyện miền núi Ba Tơ, Sơn Tây, Trà Bồng hư hỏng, sạt lở.

Trong tối qua (12/9), trên địa bàn tỉnh này xảy ra việc nam thanh niên chết đuối khi đi cắm câu, thả lưới sau bão số 5. Nạn nhân là L.A.N. (20 tuổi, trú thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh).

Tại Kon Tum: UBND tỉnh này vừa có báo cáo về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 5.

Theo đó, trên đường đi làm về, một người phụ nữ ở thôn Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông bị dòng nước xiết cuốn thiệt mạng. Ngoài ra, mưa gió cũng khiến 9 căn nhà bị ảnh hưởng (3 căn nhà bị sạt lở và 6 căn nhà bị ngập nước); hàng loạt các tuyến Tỉnh độ, huyện lộ, đường liên xã trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng. Không ít đoạn bị ngập sâu, chia cắt khiến phương tiện không thể lưu thông. Gần 400ha lúa, hoa màu các loại bị ảnh hưởng.

Từ chiều tối 11/9, lũ bắt đầu xuất hiện trên các sông lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, sau đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt cục bộ, gây thiệt hại đối với các công trình hạ tầng giao thông và đất sản xuất nông nghiệp.

Tại Gia Lai, theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh này, do ảnh hưởng của bão số 5, tại địa phương có 10 nhà dân bị tốc mái; 314ha cây trồng bị ngã đổ, ngập cục bộ. Ngoài ra, gió lớn làm tốc mái 1 phòng học và sập nhà để xe của học sinh, gãy cổng Trạm Y tế xã Hà Tam (huyện Đak Pơ); tốc mái 1 phòng học mầm non tại xã Chư Krêy (huyện Kông Chro). Một số tuyến đường tại xã Uar và xã Đất Bằng (huyện Krông Pa) bị sạt lở.