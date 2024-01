Nhiều thanh niên trộm xe máy bị bắt

(VTC News) -

Chiều 5/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, vừa kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe mô tô liên tỉnh, bắt quả tang 2 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 2/1 tại TDP 3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phát hiện nhóm thanh thiếu niên có hành vi trộm cắp xe mô tô nhãn hiệu Honda - Wave Alpha, biển số 38D1-240.67 của anh Lê Tiến Đạt (SN 2000, trú tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nên đã tổ chức truy bắt.

2 thiếu niên trộm xe máy bị công an bắt được. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 người gồm: T.N.Q.H (SN 2009) và T.Q.N (SN 2009), cùng trú thành phố Vinh, Nghệ An.

Đây là hai trong nhóm 3 thanh thiếu niên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận, trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm xe mô tô khác tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Những thanh thiếu niên này đều nghiện game, thường xuyên tụ tập chơi bời, lêu lổng.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đang cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Sáng 5/1, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp với Công an xã Kim Hoa, Công an xã Sơn Bằng cũng triệu tập 3 thiếu niên về hành vi lái xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 8A.

Nhóm “quái xế” này gồm T.H.T. (SN 2009, trú tại thôn Hồng Kỳ, xã Sơn Phú, Hương Sơn), U.G.H. (SN 2009, trú tại thôn Châu Lâm xã Kim Hoa) và L.G.H. (SN 2008, trú tại thôn Trung Hoa xã Kim Hoa), là học sinh trường THCS, THPT trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Quá trình làm việc, nhóm học sinh thừa nhận chiều ngày 4/1 đã rủ nhau sử dụng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng...

Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp trên theo quy định của pháp luật.