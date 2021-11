(VTC News) -

Tại Đà Nẵng, các trường học cấp độ dịch ở cấp độ 1 và 2 được dạy học trực tiếp; ở cấp độ 3 dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến; ở cấp độ 4 không được tổ chức dạy và học trực tiếp, chỉ tổ chức dạy học trực tuyến.

Đối với học sinh ở tại địa bàn cấp độ 3, 4 (cấp xã, phường) và vùng cách ly y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không được tham gia hoạt động dạy học trực tiếp.

Tại Tiền Giang, học sinh khối lớp 9 và 12 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông trở lại trường từ ngày 8/11. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh cho học sinh đi học lại tính từ đầu năm học 2021 - 2022 đến nay.

Sáng 8/11, 3 trường trên địa bàn huyện Kiến An (Hải Phòng) là THPT Trần Hưng Đạo, THPT An Lão, THCS An Tiến cho học sinh nghỉ học, chuyển sang dạy học trực tiếp do có trường hợp F0, F1, F2.

Quận Kiến An cũng tạm thời cho học sinh các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm thời nghỉ học từ 8/1 đến khi có thông báo mới. Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường tổ chức cho học sinh học trực tuyến với hình thức phù hợp.

Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường. Trường chuyển sang dạy học trực tuyến từ 9/11.

Nhiều địa phương đổi phương án đón học sinh trở lại trường. (Ảnh minh hoạ: T.P)

Tại Hải Dương, từ 8/11, học sinh các cấp ở thành phố Hải Dương chuyển sang học online, trẻ mầm non nghỉ học. Cùng ngày, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS ở xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, và xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến lớp.

UBND tỉnh Nam Định ra công văn về việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc.

Theo đó, tất cả cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập và ngoài công lập, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn 4 huyện này tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày đến khi có thông báo mới.

Phòng GD&ĐT huyện Tam Đường và TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu tạm thời cho học sinh tại 37 trường học trực thuộc tạm dừng đến trường từ 8/11 đến hết 14/11. Học sinh tại xã Bản Giang ttạm dừng nghỉ học cho đến khi cơ quan chức năng đánh giá là vùng an toàn. Trong thời gian này, các trường duy trì việc giao bài tập, kiến thức ôn tập cho học sinh.

UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, cũng quyết định cho học sinh trường THCS ở các xã Hồng Thái, Tăng Tiến, Nghĩa Trung, Minh Đức, Tự Lạn, Tiên Sơn, Trung Sơn, Ninh Sơn, Quảng Minh, Vân Hà, Hương Mai, Việt Tiến và thị trấn Bích Động trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8/11.

Các trường trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, lần lượt cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 8/11.

Ngày 7/11, UBND huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, có văn bản hỏa tốc gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện thực hiện cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày 8/11 đến khi có thông báo mới để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, các trường mầm non, cơ sở mầm non tư thục chưa tổ chức dạy học. Các trường tiểu học, THCS cho học sinh tạm chuyển sang học trực tuyến.