'Khi học sinh là F0, nên phong toả diện hẹp thay vì đóng cửa trường học'

(VTC News) -

Tại Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong cơ sở giáo dục đào tạo do Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Y tế tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, hiện WHO chưa thể dự báo dịch COVID-19 khi nào mới kết thúc và thời gian tới có xuất hiện biến chủng mới không.

Trong tình hình đó, các nước thay đổi biện pháp phòng chống dịch, từ chỗ quyết tâm không có virus chuyển sang đáp ứng với thời kỳ mới. Hiện 105/134 quốc gia mở cửa trường học. Do đó, các địa phương ở nước ta cần linh hoạt trong việc quyết định cho học sinh trở lại trường, căn cứ vào cấp độ dịch của các địa bàn cấp tỉnh, huyện, thậm chí đến từng đơn vị cấp xã.

"Học sinh đi học trở lại, nếu trường học xuất hiện F0, thì cần lập tức khoanh vùng, sàng lọc F0, F1 và tổ chức cách ly tại nhà hoặc tập trung với các đối tượng này. Tuy nhiên, thay vì thực hiện phong tỏa toàn trường trong thời gian dài, thì chỉ nên phong tỏa lớp học, tầng học, tòa nhà có F0. Sau 24h khử khuẩn, vệ sinh lớp học, tầng học, tòa nhà đó, nhà trường có thể tổ chức hoạt động tại khu vực này", Thứ trưởng Tuyên nhấn mạnh.

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp học. (Ảnh minh hoạ: D.T)

Ông cũng cho biết, khi có vaccine, Bộ Y tế sẽ phân bổ ngay để địa phương tổ chức tiêm cho học sinh từ 12 - 17 tuổi. Với trẻ em 3 - 11 tuổi, trên cơ sở danh sách của địa phương, Bộ Y tế sẽ xây dựng kế hoạch cung ứng.

Cho học sinh trở lại trường, các địa phương gặp không ít khó khăn trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bà Châu Hoài Thu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết, với sĩ số học sinh quá đông, các trường học ở địa bàn TP Hạ Long, Cẩm Phả khó tổ chức lớp học đảm bảo giãn cách.

Việc giáo viên, học sinh phải đeo khẩu trang trong toàn thời gian học tập tại trường (trừ lúc ăn ngủ bán trú) được Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện nghiêm. Tuy nhiên thực tế cho thấy, với học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày và ăn ngủ bán trú, yêu cầu này gây khó khăn và ảnh hưởng sức khoẻ của các bé.

Đại diện Sở GD&ĐT Bình Dương cho biết, địa phương có tỷ lệ số học sinh/lớp thuộc diện đứng đầu cả nước (trên 50 học sinh/lớp, trong khi quy định là 35 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học) nên gặp khó khi thực hiện giãn cách, chia đôi lớp học, số giáo viên không đủ đáp ứng.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho biết, mỗi địa phương đang triển khai theo việc mở cửa trường học theo nhiều cách khác. Việc thực hiện nguyên tắc 5K trong đó quy định đeo khẩu trang, giãn cách trong trường học, ứng phó khi có F0 trong trường…mỗi địa phương một khác.

Thứ trưởng cho rằng, việc chưa thống nhất phương án, kịch bản xử lý khi phát hiện ca F0 trong trường học dẫn đến địa phương thực hiện phong tỏa, ngừng hoạt động giáo dục trực tiếp trên diện rộng, ảnh hưởng đến kế hoạch và chất lượng giáo dục chung.

Để học sinh được trở lại trường học an toàn theo từng cấp độ dịch, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị địa phương thực hiện mạnh mẽ hơn chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128. Những địa bàn thuộc cấp độ dịch 1, 2 cần tạo điều kiện cho học sinh, trẻ mầm non đi học trực tiếp. Khi học sinh quay trở lại trường học thì phải đảm bảo an toàn cho các em.