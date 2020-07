Nhậu say, gã đàn ông đòi giở trò đồi bại với người phụ nữ ăn xin bị câm, điếc

Sáng 24/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết đang tạm giữ Lý Văn Nhớ (35 tuổi, trú thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Lý Văn Nhớ. (Ảnh: TiếnTầm)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 4h20 ngày 17/7, sau khi nhậu xong, trên đường về nhà thì Nhớ nảy sinh ý định quan hệ tình dục với người phụ nữ ăn xin khoảng 50 tuổi bị câm, điếc mà Nhớ từng gặp vài lần trước đó.

Nhớ đi lại căn chòi nơi người phụ nữ này ở gõ cửa nhưng không thấy ai mở. Nhớ mở cửa đi vào trong thì thấy người phụ nữ đang nằm ngủ trong mùng. Nhớ lại gần định thực hiện hành vi giao cấu thì bị người phụ nữ phát hiện và chống trả quyết liệt.

Trong lúc giằng co, Nhớ đánh vào mặt và ngực người phụ nữ. Hoảng sợ, người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài thì Nhớ tiếp tục đuổi theo đánh nhưng thấy có người dân gần đó nên Nhớ bỏ về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9h cùng ngày, công an đã đưa Nhớ về trụ sở để làm việc.

