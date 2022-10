Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

(VTC News) -

Thủ tướng Kishida Fumio trong buổi họp báo 4/10 đã lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên những ngày gần đây liên tục phóng tên lửa đạn đạo. Đặc biệt tên lửa mà Triều Tiên phóng sáng cùng ngày đã bay qua vùng trời của Nhật Bản cho rằng đây là hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh mệnh và tài sản của người dân Nhật Bản.

(Ảnh: KCNA/Reuters)

Thủ tướng Kishida Fumio cho biết Nhật Bản sẽ tập trung thu thập thông tin, phân tích, đánh giá tiếp sự ảnh hưởng của lần phóng tên lửa này. Ông cũng kêu gọi các cơ quan chức năng liên quan phải ra sức đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.

Hiện tại, chưa có thiệt hại nào được báo cáo, tuy nhiên, việc phóng tên lửa qua vùng trời Nhật Bản sẽ gây nên phản ứng gay gắt không chỉ của Nhật Bản mà cả khu vực.

Chánh văn phòng Nội các Matsuno cũng cho biết vào khoảng 7h44 phút sáng nay (giờ Nhật Bản), Triều Tiên đã phóng 1 tên lửa đạn đạo bay qua vùng trời Nhật Bản và rơi xuống ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa trong buổi gặp gỡ Thống đốc tỉnh Okinawa đã nhấn mạnh rằng với tình thế hiện nay, môi trường an ninh của Nhật Bản đã trở nên căng thẳng hơn. Quân đội Mỹ trú tại Nhật Bản đang đóng góp cho đảm bảo an ninh Nhật Bản và khu vực, do đó người dân nơi đây cũng cần hiểu rõ và hợp tác để duy trì ổn định.

Bộ trưởng phòng vệ Hamada Yasukazu cho biết cự ly bay của tên lửa này là ở mức khoảng 4.600 km, xa nhất từ trước tới nay và có độ cao khoảng 1.000km. Ông Yasukazu đồng thời phê phán hành vi của Triều Tiên đã xâm phạm tới tính mạng và tài sản của người dân Nhật Bản.

Với mức độ nguy hiểm của lần phóng tên lửa này, Tổng thư ký đảng cầm quyền LDP Motegi cho biết, chính phủ đã thống nhất chủ trương sẽ đề xuất lên các Đảng đối lập về việc thông qua Nghị quyết phê phán hành vi của Triều Tiên tại Quốc hội, đồng thời cảnh báo rằng đây là vấn đề nghiêm trọng bởi việc tên lửa bay qua vùng trời Nhật Bản có mức độ nguy hiểm cực lớn.

Trong khi đó, chính quyền Tỉnh Aomori - nơi được cho là tên lửa của Triều Tiên đã bay qua cũng đang thu thập thông tin và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho tính mạng của người dân.

Mỹ đã lên án vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa sáng nay của Triều Tiên và cho rằng đây là một quyết định nguy hiểm và liều lĩnh.

Tuyên bố của phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, bà Adrienne Watson nhấn mạnh đây là một hành động gây bất ổn và cho thấy Triều Tiên phớt lờ các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và các chuẩn mực an toàn quốc tế. Bà Watson cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc qua đó tham vấn về các biện pháp đáp trả chung và quốc tế phù hợp và mạnh mẽ đối với hành động của Triều Tiên.

Ông Sullivan cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ nhằm bảo vệ Nhật Bản và Hàn Quốc. Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình và cùng với các đồng minh và đối tác Liên Hợp Quốc hạn chế năng lực của Triều Tiên trong việc thúc đẩy các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt bị cấm.

Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông tin vào lúc 7h23 sáng 4/10, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo được phân tích là tầm trung tại khu vực xã Mupyong, tỉnh Chagang về vùng biển phía Đông. Tên lửa này đã bay qua vùng trời Nhật Bản.

Với lần phóng tên lửa vào sáng nay, Bình Nhưỡng tổng cộng đã 21 lần phóng tên lửa đạn đạo và hai lần phóng tên lửa hành trình từ đầu năm. Các động thái khiêu khích tên lửa đạn đạo tầm ngắn liên tiếp gần đây của Triều Tiên được phân tích là nhằm phản đối cuộc tập trận trên biển của liên quân Hàn-Mỹ, và ba nước Hàn-Mỹ-Nhật.