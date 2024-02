Nhận tin bạn bị đánh, nhóm thanh niên đi 3 ô tô, mang dao và súng đến hỗ trợ

(VTC News) -

Ngày 24/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Văn Lâm đang tạm giữ 7 thanh niên để điều tra hành vi cố ý gây thương tích trong vụ việc xảy ra tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm.

Những người bị tạm giữ gồm: Bùi Văn H. (SN 1995, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội); Lý Hoàng H. (SN 2001), Trương Văn Đ. (SN 1996), Trần Văn T. (SN 1995), cùng trú tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên; Lê Đức H. (SN 1990, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Lê Văn T. (SN 1992, trú tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên) và Lê Văn T. (SN 1993, trú tại xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Cơ quan điều tra làm việc với một trong số các đối tượng. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Lúc 0h45 ngày 21/2, tại trục đường dốc Vật Giá thuộc địa phận Khu A Địa Chất (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Văn Lâm cử 4 tổ công tác gồm lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn giáp ranh đến hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện, thu giữ 1 thanh kiếm có vỏ bọc bằng gỗ được sơn màu đỏ, dài khoảng 95cm; 4 dao “phóng lợn” trong đó có 2 chiếc dài 2,2m và 2 chiếc dài 1,7m.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 xe ô tô đi nối đuôi nhau từ hướng thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang tiến về hiện trường vụ việc, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác lập tức yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì xe đi đầu lao thẳng vào tổ công tác bỏ chạy. Hai xe còn lại cũng không chấp hành dừng xe mà cố tình tiến, lùi thẳng vào tổ công tác và chỉ dừng lại khi có các xe ô tô cảnh sát tiếp ứng chốt chặn 2 đầu.

Sau đó, các đối tượng vẫn ngoan cố cố thủ trong xe 30 phút để bàn bạc đối phó và tiêu hủy tài liệu. Tổ công tác uy hiếp sẽ nổ súng thì các đối tượng mới mở cửa xe.

Cơ quan chức năng cho biết, trong xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5, BKS 30G - 037.14 có 4 nam thanh niên. Bên trong chiếc xe, lực lượng công an phát hiện 4 thanh kim loại dạng hình tròn, mỗi đầu thanh kim loại đều gắn lưỡi dao quắm; 1 khẩu súng có chiều dài 15cm, bên trong hộp tiếp đạn có 5 viên đạn.

Trong xe ô tô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser, BKS 30G - 154.90 có 3 nam thanh niên. Kiểm tra trong xe, lực lượng công an phát hiện 1 con dao có chiều dài 31cm, 1 nắm đấm tay gấu bằng kim loại.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do nhận được thông tin người bạn tên Tuấn vừa bị nhóm thanh niên ở thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm) dùng hung khí đuổi đánh nên nhóm thanh niên này đã chuẩn bị vũ khí trên xe để đến hỗ trợ bạn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.