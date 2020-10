Nhận diện nghi can giết người trong khách sạn ở TP.HCM

Theo camera an ninh ghi lại, nghi can sát hại người phụ nữ trong khách sạn ở TP.HCM có dáng người mập, khoảng 30 tuổi và cao tầm 1,7 m.

(VTC News) - Sau 20 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, chị H may mắn được Công an Nghệ An phối hợp với Tổ chức Rồng xanh giải cứu đưa về Việt Nam an toàn.