Giết người ở Hà Nam, bị bắt khi lẩn trốn tại Hòa Bình

Ngày 6/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Kim Bảng truy bắt được Hoàng Hồng Đăng (SN 2001, trú ở xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng), thủ phạm gây ra vụ án giết người tại khu vực tổ 3, thị trấn Quế (huyện Kim Bảng).

Theo cơ quan công an, khoảng 22h ngày 5/10, tại tuyến đường thuộc địa phận tổ 3 (thị trấn Quế), Hoàng Hồng Đăng với Nguyễn Tiến Dũng (SN 1992) và Đinh Tuấn Anh (SN 1995, cùng trú ở huyện Kim Bảng) xảy ra xô xát, đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân.

Hoàng Hồng Đăng tại cơ quan công an.

Trong lúc xô xát, Đăng dùng dao đâm khiến Dũng bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Đăng bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến 5h ngày 6/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nam phối hợp với Công an huyện Kim Bảng​ bắt được Đăng khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.