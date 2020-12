Nhà thiết kế thời trang lừng danh Pierre Cardin qua đời

(VTC News) -

Thông tin được dẫn theo Học viện Mỹ thuật Pháp.

Gia đình ông cũng xác nhận thông tin này với AFP. Ông qua đời tại một bệnh viện ở Neuilly, ngoại ô Paris.

Cardin sinh ra ở Italy vào năm 1922 nhưng di cư đến Pháp khi còn nhỏ. Ông thành lập hãng thời trang của riêng mình vào năm 1950 và trong những thập kỷ sau đó, ông xây dựng được một đế chế kinh doanh toàn cầu.

Nhà thiết kế lừng danh Pierre Cardin.

Cardin được ca ngợi vì những sáng tạo có tầm nhìn xa và những thiết kế phong cách cho công chúng.

Cha của Cardin, một nhà buôn rượu giàu có người Pháp, mong muốn ông theo học ngành kiến ​​trúc, nhưng từ nhỏ ông đã thích may quần áo. Năm 17 tuổi, ông đến Vichy, Pháp, trở thành thợ may tại một cửa hàng đồ nam. Sau Thế chiến thứ hai, ông gia nhập hãng thời trang Paquin ở Paris, nơi ông đã giúp thiết kế trang phục cho bộ phim Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật) của Jean Cocteau. Ông cũng từng làm việc tại hãng thời trang cao cấp Christian Dior.

Năm 1950, ông mở một cửa hàng của riêng mình và dần dần có được danh tiếng vững chắc với tư cách là một nhà sản xuất vest nam. Năm 1959, ông đã tạo ra một trong những bộ sưu tập may sẵn đầu tiên dành cho phụ nữ được một nhà thiết kế nổi tiếng trình bày và vào năm 1960, giới thiệu bộ sưu tập may sẵn đầu tiên dành cho nam giới.

Vào giữa những năm 1960, những chiếc áo chẽn ngắn cùng mũ bảo hiểm và kính bảo hộ đã giúp ông cho ra mắt phong cách "Space Age" (Thời đại Không gian). Cardin sau đó trở nên nổi tiếng khi cấp phép sử dụng tên của mình trên nhiều loại sản phẩm (chẳng hạn như kính râm).