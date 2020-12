Nhà sản xuất ô tô siêu xa xỉ Latvia Dartz ra mắt logo mới

Đặt trụ sở tại Latvia, hãng sản xuất Dartz Motorz Company nổi tiếng là nhà sản xuất chuyên chế tạo các dòng xe chống đạn hiệu năng cao cho giới siêu giàu, từ Nga đến Trung Đông, các ngôi sao Hollywood. Nó không phải là một nhà sản xuất ô tô điển hình cho các khách hàng bởi mỗi chiếc xe được tạo ra không theo bất cứ một quy tắc nào ngoại trừ chính những quy tắc của nhà sản xuất.

Prombron Black Stallion.

Những tác phẩm của nhà sản xuất này thường nổi tiếng về độ độc, an toàn và siêu xa xỉ, mỗi chiếc xe có giá lên tới vài triệu USD. Những tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: tuyệt phẩm Prombron Black Stallion chống đạn dựa trên nền tảng của "khủng long" Hummer H2 có giá bán lên tới 300.000 EUR (khoảng 7,7 tỷ đồng) tại châu Âu; mẫu xe dành cho giới siêu giàu Nga có tên Dartz Prombron Monaco Red Diamond Edition với mức giá ngất ngưởng 1,5 triệu USD, được trang bị bảng đồng hồ vàng trắng dát kim cương, cửa sổ dát vàng có khả năng chống đạn và đặc biệt nhất là nội thất bằng da dương vật cá voi...

Dartz Prombron Monaco Red Diamond Edition.

Logo hình đầu lâu của hãng cũng khiến người ta cảm nhận được phần nào sự bất quy tắc trong xu hướng thiết kế. Trong lễ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập công ty tiền thân là Russian-Baltic Wagon Factory (RBVZ), Dartz đã giới thiệu đến người hâm mộ một logo mới mang thông điệp "The Spirit of Bomber" (hung thần ném bom), không thể nhầm lẫn với "Spirit of Ecstasy" của Rolls-Royce. Thương hiệu siêu sang của Anh không bao gồm những thứ như đầu lâu, tên lửa và súng máy.

Logo của Latvia Dartz.

Logo của hãng có từ năm 1869 khi RBVZ được thành lập. Khi đó động cơ của RBVZ không chỉ cung cấp năng lượng cho ô tô mà còn cho máy bay ném bom hai tầng cánh do Igor Sikorsky thiết kế, sau khi làm việc tại RBVZ, ông đã thành lập công ty trực thăng của riêng mình ở Mỹ và công ty vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Chính vì vậy, logo mới nhằm gợi nhớ đến quá khứ của hãng.

Dartz cũng cho biết họ đã thiết kế một máy bay không người lái sẽ được sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo và đóng vai trò quan trọng trong dự án tuyệt mật đó.

Một số hình ảnh về hãng Latvia Dartz: