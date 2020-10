Nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo, giá vàng lao dốc

6h sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.876 USD/ounce, giảm 28 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng giảm mạnh do nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới, trong đó có châu Âu và Mỹ chuyển sang tình trạng hoảng loạn bán tháo. Tình trạng này đã khiến nhiều nhà đầu tư buộc phải bán vàng để bù lỗ chứng khoán.

Giá vàng bất ngờ lao dốc, nhà đầu tư hoảng loạn.

Giá vàng giảm khi các nhà đầu tư đổ xô tìm sự an toàn từ USD.

Cùng với đó là sự lo ngại khi số ca nhiễm COVID-19 mới tăng nhanh đang ảnh hưởng tới Phố Wall và không có dấu hiệu kích thích kinh tế ngay lập tức của Mỹ để giảm bớt đòn kinh tế.

USD đã tăng 0,7% lên mức cao nhất trong hơn một tuần so với rổ tiền tệ chính khác, với việc chính phủ các nước ở châu Âu đang thắt chặt an ninh do số ca nhiễm COVID-19 mới gia tăng đang đè nặng lên đồng euro và đẩy nhanh sự sụt giảm của thị trường chứng khoán.

Đặc biệt, Tổng thống Donald Trump thừa nhận các thành viên Quốc hội Mỹ sẽ không thông qua gói kích thích kinh tế mới, trước khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 3/11.

Từ đó, giới đầu tư tài chính suy đoán kinh tế toàn cầu còn u ám trong dài hạn. Họ quyết định bán tháo cổ phiếu, nắm giữ USD làm cho thị trường chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ chìm trong sắc đỏ. Số khác cũng dồn vốn vào USD giúp đồng tiền này tăng giá khắp toàn cầu, bất lợi cho giá vàng.

Trong một báo cáo mới nhất, Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho rằng vàng sẽ không có nhiều biến động trong năm 2021 sau khi đã tăng mạnh trong năm nay. Vàng sẽ ở quanh ngưỡng 1.900 USD/ounce.

Vàng đang bị cuốn vào một đợt bán tháo trong ngắn hạn, nhưng vẫn là tài sản được hưởng lợi từ những rủi ro ngày càng tăng xoay quanh đợt bùng phát COVID-19 và sự bất ổn kinh tế toàn cầu. Một khi các gói kích thích kinh tế lớn được kích hoạt, khi đó nhu cầu vàng sẽ tăng trở lại.

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch ngày 28/10, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 55,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,30 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,42 triệu đồng/lượng (bán ra).