Nhà đầu tư nghe ngóng thông tin bầu cử Tổng thống Mỹ, giá vàng trầm lắng

6h sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.904 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng đi lên nhờ sự trợ giúp của USD yếu hơn và mối lo ngại về sự gia tăng của COVID-19.

Giá vàng chững lại trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, các nhà đầu tư không mạo hiểm trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tuần tới.

Ông Michael Matousek, nhà giao dịch hàng đầu tại US Global Investors nhận định: “Mọi người đang lo lắng về COVID-19, các nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại. Vì vậy họ đang cố gắng kích thích nền kinh tế, điều đó sẽ hỗ trợ cho vàng”.

Tuy nhiên,theo ông Matousek, vàng đang bị mắc kẹt trong một phạm vi hẹp và có lẽ sẽ không có quá nhiều biến động trước cuộc bầu cử.

Ngoài ra, giá vàng hôm nay tăng sau khi Mỹ công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng thấp hơn so với kỳ vọng. Trong tháng 10, chỉ số này giảm xuống mức 100,9 điểm, thấp hơn so với mức 101,3 điểm trong tháng 9 và thấp hơn so với mức 102 điểm theo dự báo của các nhà kinh tế.

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch ngày 27/10, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC quanh mức: 55,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,30 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,37 triệu đồng/lượng (bán ra).