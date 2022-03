Nguyên nhân nữ chủ quán kinh doanh ghế massage ở Huế bị hành hung

(VTC News) -

Liên quan đến vụ xông vào shop dụng cụ thể thao đánh chủ cửa hàng nhập viện, ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Ngọc Huân (SN 1994, trú tại Thủy Bằng, TP Huế) vì có hành vi đánh người. Nạn nhân là chị N.T.Q.Tr. (SN 1993, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại đường Bến Nghé, phường Phú Hội, TP. Huế).

Do cạnh tranh trong kinh doanh ghế massage, Huân kéo người đến cửa hàng của chị Tr. và hành hung chị này nhập viện.

Theo đơn trình báo của nạn nhận, trước đó chiều 7/3, Huân cùng 5 người kéo đến quán của chị Tr. tại (số 23 Bến Nghé, TP. Huế) gây rối, chửi bới nhân viên, dùng lời lẽ không đúng sự thật để đuổi khách.

Sau đó, khoảng 18h30 cùng ngày, Huân cùng nhóm trên tiếp tục kéo đến quán massage của chị Tr. rồi đánh vào đầu khiến chị phải nhập viện điều trị. Toàn bộ việc hành hung được camera ghi lại và chị Tr. cung cấp cho cơ quan chức năng.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an TP. Huế xác minh, làm việc với Huân và chị Tr. cũng như những người liên quan. Công an xác định Huân có mâu thuẫn với vợ chồng chị Tr. do liên quan cạnh tranh trong kinh doanh loại ghế massage và mặt hàng dụng cụ thể thao.