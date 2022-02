Bắt hai gã côn đồ dùng dao đe dọa để cướp tiền của người phụ nữ ở Huế

(VTC News) -

Ngày 10/2, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết ,vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Phước Sơn (SN 2002) và Hồ Hiếu (SN 2004) cùng trú tại xã Hương Vân (thị xã Hương Trà) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 7/2, một người phụ nữ điều khiển xe mô tô đi từ phường Hương Long (TP. Huế) đến phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà) khi đến đoạn quốc lộ 1A thuộc phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà) thì bị 2 thanh niên trên điều khiển xe mô tô áp sát, yêu cầu dừng xe rồi dùng dao khống chế yêu cầu nạn nhân đưa tiền nếu không sẽ bị giết.

Hiếu và Sơn tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Bị uy hiếp đến tính mạng, nạn nhân đưa cho 2 thanh niên nói trên số tiền 830 nghìn đồng. Sau khi lấy được tiền, hai gã thanh niên bỏ chạy theo hướng Huế - Phong Điền.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hương Trà đã triển khai lực lượng điều tra, truy xét nhanh chóng bắt giữ hai kẻ gây án. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ toàn bộ dụng cụ, phương tiện gây án. Hiện, công an thị xã Hương Trà đang tiếp tục điều tra, xử lý.