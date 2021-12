Côn đồ 18 tuổi mang dao vào quán cà phê đâm 2 người trọng thương

(VTC News) -

Ngày 27/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Quang Tiến (SN 2003, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Hoàng Quang Tiến tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC).

Trước đó, ngày 21/11, trong khi đang uống cà phê, xuất phát từ mâu thuẫn trong lời qua tiếng lại, Tiến bị Nguyễn Tấn Phi, Hồ Đăng Nhật Tú đánh.

Nổi máu côn đồ, Lê Hoàng Quang Tiến dùng một con dao dài 21cm gã mang theo từ trước đâm nhiều nhát vào vùng hông, ngực của Phi và Tú gây thương tích với tỷ lệ tổn thương lần lượt là 12% và 9%.

Tại cơ quan công an, Lê Hoàng Quang Tiến khai, con dao trên do Tiến mua khi đang làm thuê tại TP.HCM với mục đích là để phòng thân. Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.