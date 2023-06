Nguyên nhân lan can đá ở Hồ Tây bị đổ sập

(VTC News) -

Ngày 8/6, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, sau khi nắm được thông tin đoạn lan can đá ở Hồ Tây bị đổ sập, quận đã cử cán bộ xác minh.

"Đoạn lan can này xây dựng cách đây hơn 10 năm bằng nguồn xã hội hoá, theo thời gian bị xuống cấp. Có thể khi người dân đi tập thể dục, ngồi lên dẫn tới đổ sập chứ không phải phá hoại", lãnh đạo UBND quận Tây Hồ thông tin.

Khu vực lan can đá bị đổ sập. (Ảnh Phú Linh).

Về giải pháp khắc phục, lãnh đạo quận Tây Hồ cho hay, cơ quan chức năng để tạm những bồn hoa tại khu vực lan can đá bị đổ sập để đảm bảo an toàn cho người dân trong khi chờ xây dựng lại lan can mới.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh tại khu vực 2 con rồng gốm bên Hồ Tây, đoạn cuối đường Nguyễn Hoàng Tôn kéo dài, một đoạn hàng rào lan can đá bị đổ sập, các mảnh vỡ bắn khắp nơi, thậm chí còn văng cả lên mặt đường ven hồ.

Các bồn hoa được lắp đặt tạm để đảm bảo an toàn cho người dân. (Ảnh Phú Linh).

Nhiều người bức xúc cho rằng có dấu hiệu của sự phá hoại, thiếu ý thức, vì phải có sự tác động mạnh của ngoại lực thì phần lan can đá mới có thể đổ sập và vỡ vụn thành từng mảng như vậy.

Minh Tuệ