Hàng nghìn quả cầu gang trên lan can Hồ Tây bị vặt trụi

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, dọc các tuyến phố Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Quảng Khánh... xung quanh Hồ Tây (Hà Nội), có tới hàng nghìn quả cầu gang trên lan can bị vặt trụi, gây mất mỹ quan đô thị.

Những vị trí bị mất quả cầu gang chủ yếu nằm trên các tuyến đường Quảng An, Nhật Tân, Vệ Hồ, Xuân La.

Mất quả cầu gang bên trên, lan can còn lại hố rỗng, nhìn rất mất mỹ quan.

Một số nơi vẫn còn quả cầu gang trên lan can Hồ Tây, trọng lượng từ 3-5 kg.

Lan can có mẫu hoa sen gắn biểu tượng Khuê Văn Các, ở trụ lan can có gắn quả cầu.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho hay, các quả cầu gang trên lan can quanh Hồ Tây bị mất khoảng 1 năm trở lại đây. Mỗi thời điểm mất một ít.

Theo ông Khuyến, việc quản lý Hồ Tây hiện vẫn chưa chính thức giao về quận, nhưng đơn vị vẫn quản lý hành chính trên địa bàn. Chính vì thế, quận đang nghiên cứu phương án thay thế những quả cầu bị mất cắp, đoạn nào xuống cấp sẽ thay mới lại toàn bộ lan can.

Trong khi đó, việc truy tìm thủ phạm theo lãnh đạo quận Tây Hồ là khó, trường hợp bắt được cũng không có cơ sở để xử lý hình sự do giá trị không quá lớn. "Đội bảo vệ Hồ Tây hiện không có, nên địa bàn phường nào, phường đó chịu trách nhiệm quản lý", ông Khuyến nói.

Quả cầu gang bị lấy cắp hiện được gắn trên lan can có mẫu hoa sen gắn biểu tượng Khuê Văn Các, kéo dài khoảng 3/4 lan can Hồ Tây. Dù được lắp đặt từ lâu, song những lan can này hiện vẫn rất chắc chắn. Quận Tây Hồ cũng đang tiến hành sơn mới lại. Những đoạn mất quả cầu gang sẽ được gắn lại theo hình thức xã hội hóa.

Khoảng 1.500 quả cầu bị lấy mất.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng quận Tây Hồ cho biết, UBND quận đã có văn bản giao các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền cho người dân có ý thức giữ gìn tài sản chung, tài sản công cộng.

Đồng thời, giao cho các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi trộm cắp; giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khảo sát lại toàn bộ hệ thống lan can quanh Hồ Tây, lên phương án dự toán sửa chữa, thay thế các quả cầu gang bị mất để trình quận phê duyệt.

"Đến nay, Ban QLDA đã thực hiện xong việc khảo sát và đang tiến hành sửa chữa, căn chỉnh lại những khu vực lan can bị đứt mối nối”, ông Tuấn thông tin.

Cũng theo ông Tuấn, qua kiểm tra, số lượng quả cầu gang bị mất khoảng 1.400 - 1.500 quả.

Nhiều đoạn lan can dọc Hồ Tây bị mất quả cầu gang. Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Tây Hồ đang sơn sửa, thay thế… nhằm tránh tình trạng hoen gỉ lan can.

Việc tự ý lấy những quả cầu gang không chỉ là hành vi vi phạm mà còn làm mất đi nét đẹp của Hồ Tây.

Cuối năm ngoái, khoảng 2km lan can dọc tuyến đường Trích Sài - Nguyễn Đình Thi - Thanh Niên, nơi có nhiều khách tham quan, bị hư hỏng. Chính quyền quận Tây Hồ đã cho thay mới bằng lan can cao 1,1m, loại thép sơn tĩnh điện, sơn màu trắng.

Một đoạn lan can được thay mới.

(Nguồn: Vietnamnet)