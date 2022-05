Khởi tố, bắt tạm giam kẻ trộm nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

(VTC News) -

Ngày 20/5, Công an quận 1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Ban đầu, công an xác định Thái chính là người đã trộm hàng chục nắp chắn rác trên Cầu Thủ Thiêm 2 (phường Bến Nghé, quận 1).

Nguyễn Văn Thái bị công an quận 1 khởi tố về tội trộm cắp tài sản. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Văn Thái thừa nhận là thủ phạm thực hiện các vụ trộm nắp chắn rác tại cầu Thủ Thiêm 2. Thái thực hiện 2 lần trộm lấy được khoảng 70kg, đã bán cho một vựa ve chai được 20kg.

Thái khai do không có việc làm ổn định nên thiếu tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày. Trong lúc túng quẫn, lang thang trên cầu Thủ Thiêm 2, phát hiện các nắp chắn rác có thể lấy bán ve chai được nên lợi dụng đêm khuya đã ra tay trộm cắp.

Những nắp chắn rác này phải nhập từ nước ngoài, có giá vài triệu đồng một cái. Trên thực tế khi cạy phá trộm cắp, đối tượng chỉ bán ve chai với giá từ vài chục ngàn đến khoảng 100.000 đồng.

Công an TP.HCM cho biết, sau khi nắp chắn rác bị mất, Công an quận 1 phối hợp với Phòng PC02 điều tra truy xét. Qua trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, công an xác định nghi can trộm cắp chạy xe máy màu đỏ, mặc áo xanh, quần đen, đã lấy trộm 32 nắp chắn rác bằng gang trên cầu Thủ Thiêm 2.

Như VTC News đưa tin, ngày 5/5, Chỉ huy trưởng Ban thi công của Công ty Thiên An (phụ trách thi công cầu Thủ Thiêm 2) cho biết, cầu Thủ Thiêm 2 đã bị kẻ gian lấy trộm 43 nắp chắn rác làm bằng gang của cống thoát nước trên cầu.

Sau khi nhiều nắp bị lấy đi, đơn vị thi công kiểm tra, phát hiện xung quanh cống đều có vết cạy. Do không còn nắp chắn, một số cống xuất hiện rác và túi nilon trôi xuống phía dưới. Tổng cộng trên cầu có 108 nắp chắn rác, giờ chỉ còn 64 cái.

"Số nắp cống bị mất rơi vào hai ngày gần đây, các cống đều có dấu hiệu bị cạy bằng xà beng để lấy trộm", Chỉ huy trưởng Ban thi công nói.

Cũng theo vị này, người dân thường xuyên tập trung trên cầu vào buổi chiều, tối để hóng mát, ăn uống... Sau đó quăng rác xuống đường khiến các lỗ cống "đầy rác", khi mưa xuống cống bị nghẹt. Sắp tới công ty lên phương án có thể thay thế các nắp chắn rác này bằng bê tông chịu lực để không bị mất cắp.