Người phụ nữ ở Gia Lai bị tố lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Văn phòng đăng ký đất đai TP Pleiku (Gia Lai) đề nghị tạm dừng việc giao dịch mua bán, cho tặng, sang nhượng và các giao dịch đảm bảo khác đối với tất cả các tài sản là đất đai, tài sản gắn liền với đất đai của bà Nguyễn Thị Mai Trâm (39 tuổi, trú tại phường Hoa Lư, TP Pleiku), để phục vụ công tác điều tra.

Bà Nguyễn Thị Mai Trâm bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân. (Ảnh minh họa)

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận đơn tố giác của các cá nhân, gồm: bà Nguyễn Thị Hồng G. (38 tuổi), bà Trần Thụy Quỳnh C. (40 tuổi) và bà Nguyễn Thị Vân A. (34 tuổi, cùng trú TP Pleiku) tố giác bà Nguyễn Thị Mai Trâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 3,75 tỷ đồng.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 7/4/2021 đến tháng 2/2023, bà Nguyễn Thị Hồng G. đã cho bà Trâm vay tổng số tiền là 2,35 tỷ đồng để dùng vào việc đầu tư đất đai, nộp thuế.

Ngày 6/4/2023, bà Trâm đã thanh toán số tiền 600 triệu đồng, song với số tiền 1,75 tỷ đồng còn lại thì bà Trâm liên tục viện các lý do để từ chối trả tiền. Nhận thấy bà Trâm có ý định chiếm đoạt số tiền này nên ngày 24/4/2023, bà Giang viết đơn tố giác gửi đến cơ quan công an.

Còn đối với trường hợp của bà Trần Thụy Quỳnh C., trong thời gian từ ngày 18/01/2022 đến ngày 2/3/2022, bà C. có cho bà Trâm mượn tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Bà Trâm nói với bà C. là mình cần tiền để đầu tư kinh doanh, sau khi đầu tư vài tháng bán có lời sẽ trả lại đầy đủ hoặc khi nào bà C. cần tiền cứ báo cho Trâm thì Trâm sẽ trả lại. Song, từ tháng 10/2022 đến nay, bà C. nhiều lần yêu cầu Trâm trả tiền song không được.

Tương tự, từ năm 2021 đến nay, bà Nguyễn Thị Vân A. đã nhiều lần cho bà Trâm vay tiền mục đích để làm ăn. Ngày 20/3/2023, hai bên đã chốt số tiền bà Trâm còn nợ bà A. là 500 triệu đồng. Bà Trâm hứa hẹn khi bán được nhà thì sẽ thanh toán tiền nợ song khi biết bà Trâm có nhiều đơn tố giác về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà A. đã liên lạc với bà Trâm nhiều lần để đòi lại tiền nhưng không liên hệ được. Sau đó, bà A. đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

HIỀN MAI