Người phụ nữ bị điện phóng tử nạn ở Huế: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Liên quan đến việc người phụ nữ bị điện phóng tử nạn ở Thừa Thiên - Huế, ngày 13/3, lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, địa điểm xảy ra sự việc thuộc khu vực trạm biến áp Mỏ Đá Long Thọ (phường Thuỷ Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Thời điểm đó, trạm biến áp nói trên đang được Công ty Cổ phần Phát triển Tổng hợp Thành An thực hiện việc tháo dỡ. Tuy nhiên việc này công ty Thành An không thông báo với điện lực để đảm bảo các biện pháp an toàn điện lưới.

Chị N. được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Tổng hợp Thành An tạm ngừng việc tháo dỡ các thiết bị lưới điện trung thế trong khu vực đến khi có thông báo hết điện của điện lực Nam Sông Hương.

Ngoài ra, đơn vị phải có biện pháp bảo vệ toàn vẹn tài sản đã tháo dỡ, thu hồi và có giải pháp ngăn chặn, không để người dân vào khu vực đang có các đường dây điện ở đây.

Ngày 9/3, chị P.T.N (SN 1976, trú ở đường Long Thọ, phường Thuỷ Biều và làm nghề lượm ve chai) bị điện phóng, tính mạng nguy kịch và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 12/3 chị N. tử nạn sau hơn 3 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế.