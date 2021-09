Người đàn ông say xỉn đánh vợ, đâm cha vợ thiệt mạng

(VTC News) -

Ngày 13/9, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ con rể đâm chết cha vợ.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 12/9, sau khi uống rượu say, Un Chinh (42 tuổi, trú thôn 58, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang) tìm đến nhà ông Pơloong L. (63 tuổi, trú cùng thôn) để tìm vợ mình là chị Pơloong Thị Ng.

Tại đây, Chinh đuổi đánh vợ nhưng may mắn chị Ng. chạy thoát. Chưa dừng lại, Chinh tiếp tục gây gổ và cầm cây nứa (dài khoảng 1m) đâm vào cổ ông L. khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đắc Pre bắt giữ Chinh và bàn giao lại cho Công an huyện Nam Giang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.