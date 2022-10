Người đàn ông sát hại vợ, bắn hàng xóm bị thương

(VTC News) -

Trưa 13/10, trả lời PV VTC News, lãnh đạo phường Hà Phong (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ chồng sát hại vợ và làm người hàng xóm bị thương.

Vào sáng cùng ngày, người đàn ông ở tổ 47, khu 5, phường Hà Phong (Hạ Long, Quảng Ninh) dùng súng bắn chết vợ. Sau đó, nghi phạm tiếp tục sang bắn bị thương người hàng xóm. Nạn nhân chống trả và hô hoán mọi người sang ứng cứu, bắt giữ nghi phạm giao cho lực lượng công an.

Nghi phạm đã bị người dân bắt giữ giao cho công an. (Ảnh: FB Phạm Công Tuấn Anh)

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Hạ Long đến hiện trường bắt giữ, dẫn giải nghi phạm về cơ quan công an lấy lời khai, đồng thời ghi nhận hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nghi phạm, các nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

