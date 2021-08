Người đàn ông ở miền núi Thừa Thiên - Huế nghi bị một phụ nữ sát hại

(VTC News) -

Sáng 23/8, trả lời PV VTC News, lãnh đạo xã Hồng Hạ (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin, địa phương này vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng và nạn nhân là ông H.V.H (SN 1958, trú xã Hồng Hạ). Hiện lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại ông H.

Nguồn tin riêng PV VTC News có được, nghi phạm sát hại ông H.V.H là người phụ nữ tên A.S (SN 1970 cùng trú xã Hồng Hạ, huyện A Lưới). Cụ thể, ông A.V.H vốn có gia đình và 6 người con nhưng vợ ông này mới chết năm 2020 và A.S cũng có 2 đời chồng nhưng cả 2 đã qua đời do bệnh tật. Giữa ông H. và nghi phạm A.S có mối quan hệ nghi tình cảm yêu đương.

Khoảng 3h ngày 21/8 ông H. và bà A.S hẹn nhau ra bờ suối và tại đây, bà S. dùng hung khí sát hại ông H.. Chiều cùng ngày, khi gia đình không thấy ông H. ở nhà nên đi tìm và đến sáng 22/8 thì phát hiện thi thể ông này ở bên kia suối gần nhà nên trình báo cơ quan công an.

Được biết, nghi phạm sau khi sát hại ông H.V.H cũng nhiều lần tìm cách tự tử nhưng bất thành. Hiện nguyên nhân vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.