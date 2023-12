Người đàn ông chết trong ô tô đậu ven đường ở Bình Dương

(VTC News) -

Chiều 12/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) phát thông báo tìm tung tích, lai lịch người đàn ông chết trong ô tô đậu ven đường trên địa bàn.

Thông tin từ hồ sơ vụ án, ngày 11/12, một người dân sống tại ấp Kiến Điền (xã An Điền, thị xã Bến Cát) tò mò khi thấy chiếc xe ô tô 5 chỗ đậu nhiều ngày liền trước nhà. Tiến tới kiểm tra, người này tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong xe nên lập tức trình báo lực lượng chức năng.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân cao khoảng 1,6m, da ngăm đen, mặc áo thun màu xám, quần màu đen, trên tay có xăm hình trái tim. Nạn nhân không có giấy tờ mang theo trong người.

Thi thể người đàn ông trong ô tô. (Ảnh: Công an thị xã Bến Cát)

Theo một số người dân địa phương, trước đó, họ thấy người đàn ông này đi lang thang trên đường gần khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thị xã Bến Cát thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người có đặc điểm như trên vui lòng báo ngay cho Công an thị xã Bến Cát qua số điện thoại 02743.564.268; cán bộ thụ lý Nguyễn Công Trung 0965.346.347 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Cách đây 1 tháng (13/11), cũng tại Bình Dương, Công an TP Dĩ An ra thông báo truy tìm tung tích người đàn ông bị xe container cán chết lúc rạng sáng.

Theo đó, khoảng gần 1h ngày 13/11, anh H.T.Đ. (SN 1992, ngụ Đồng Nai) lái xe container chạy trên quốc lộ 1A theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến khu phố Hiệp Thắng (phường Bình Thắng, TP Dĩ An) thì xảy ra va chạm với một người đàn ông (khoảng 60-65 tuổi, chưa rõ nhân thân lai lịch) đi xe đạp trong làn đường ô tô khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An thông báo đến các đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân truy tìm tung tích nạn nhân.

Nếu người dân nào phát hiện, có thông tin gì về tung tích nạn nhân hoặc là người liên quan thì báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An.