Truy tìm xe container liên quan vụ tai nạn làm 1 người tử vong ở Bình Dương

Ngày 27/11, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang truy tìm phương tiện liên quan để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, đêm 26/11, anh P.V.T (24 tuổi, quê Thanh Hoá) lái xe máy biển số tỉnh Thanh Hóa trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ phường An Phú (TP Thuận An) đi quốc lộ 1K, khi đến đoạn qua khu phố Tân An (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì va chạm với một xe tải đang đỗ ở làn đường sát với vỉa hè để vá vỏ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau vụ va chạm, anh T văng về phía trước và bị một xe đầu kéo container vừa đi tới cán tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc đầu kéo container chạy chậm lại và tấp vào lề, song tài xế đã bất ngờ tăng ga cùng chiếc xe rời khỏi hiện trường.