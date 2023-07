Người đàn ông cầm hung khí xông vào trụ sở công an ở TP.HCM

Ngày 15/7, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM, truy tìm người đàn ông cầm hung khí xông vào trụ sở công an phường 15, quận Gò Vấp tấn công một cán bộ.

Khoảng 11h15 cùng ngày, trong lúc đang trực ban tại trụ sở công an phường 15, quận Gò Vấp, một cán bộ công an bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt cầm kéo lao vào tấn công. Bị tấn công, cán bộ công an nhanh chóng lùi về sau né đòn rồi dùng các đồ vật trên bàn để tự vệ, chống trả.

Đối tượng xông vào trụ sở công an Phường 15 tấn công một cán bộ (Ảnh: Cắt từ camera)

Gây án không thành, đối tượng lên xe máy chạy theo đường Thống Nhất về hướng quận 12 tẩu thoát.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài cán bộ trực ban còn có 3 người dân, may mắn không ai bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng Công an phường 15 điều tra vụ việc và hiện vẫn đang truy tìm đối tượng này.

CTV Hoàng Minh (VOV-TP.HCM )