Bắt khẩn cấp hai kẻ trộm cắp xe SH, rút dao tấn công công an khi bị truy đuổi

(VTC News) -

Hai người bị bắt gồm: Trần Tiến Thịnh (sinh năm 1991, ở cụm 10 xã Thọ An, Đan Phượng) và Trần Văn Chanh (sinh năm 1997, ở cụm 8 xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng).

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận, tối 13/12, Chanh gọi điện cho Thịnh rủ đi trộm xe máy. Sáng 14/12, cả hai mang theo dao bầu, chở nhau trên xe Honda Wave màu xanh, dùng khẩu trang che biển kiểm soát đi lòng vòng quanh huyện Đan Phượng xem có ai sơ hở để trộm cắp.

Hai kẻ trộm xe và tấn công cảnh sát khi bị truy đuổi. (Ảnh: P.S).

Khoảng 9h30 ngày 14/12, khi đến Trạm y tế xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) thấy xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen đang để trong sân, cả 2 đã phá khoá rồi dùng khẩu trang che biển kiểm soát trốn chạy.

Khi Thịnh và Chanh chạy đến tổ dân phố số 9, phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì bị Thượng uý Hà và công an viên Nguyễn Văn Sướng - Công an xã Tân Lập đuổi kịp, Để thoát thân, Trần Văn Chanh đã dùng dao bầu mang theo tấn công 2 chiến sĩ công an và chạy về hướng quốc lộ 32.

Hai kẻ trộm xe máy cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: P.S).

Trước đó, Công an xã Tân Lập nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Mạnh (37 tuổi, trú xã Tân Lập) về việc bị mất xe máy trong lúc đi cập nhật thông tin tiêm chủng tại Trạm Y tế xã Tân Lập.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Tân Lập triển khai 4 mũi truy tìm phương tiện, nghi phạm trộm cắp, tập trung vào trục đường chính đi các địa bàn lân cận.

Trong quá trình truy bắt, anh Sướng đã bị thương ở tay do một trong hai tên cướp dùng dao tấn công.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.