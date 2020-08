Người dân kéo đến kín nhà, mang bánh, sữa chúc mừng bé trai bị bắt cóc trở về

Sáng 23/8, PV VTC News có mặt tại nhà cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi), bé trai bị bắt cóc vừa được công an giải cứu đưa về nhà an toàn.

Người thân, họ hàng, thậm chí những người không quen biết nhưng biết tin cũng tấp nập kéo đến thăm và chúc mừng vợ chồng anh (phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh). Người cho tiền, người mang thùng sữa, túi kẹo đến cho cháu Gia Bảo.

Nhiều người mang bánh, kẹo, sữa tới tặng cháu Bảo.

Có mặt từ sáng sớm, hai người phụ nữ là Phạm Thị Hòe và Bạch Thị Bình ở Tiên Du (cách nhà cháu bé 20 km) tuy không phải họ hàng, nhưng những người phụ nữ này có tình cảm đặc biệt dành cho gia đình.

"Chúng tôi không có họ hàng, nghe tin cháu được tìm thấy thì mừng rơi nước mắt. Dù đêm hôm qua nghe tin tìm thấy nhưng bé chưa về, chúng tôi vẫn đến đây túc trực cùng gia đình. Sáng hôm nay quay lại để tận mắt nhìn thằng bé. Tôi nói đùa với gia đình rằng phải làm trăm mâm cỗ để ăn mừng'', bà Bình chia sẻ.

Bà Hòe cho hay, qua theo dõi trên báo chí được biết gia đình anh Hưng đang đau khổ vì mất con. Tối hôm qua, bà Hòe tiếp tục biết tin vui bé Gia Bảo đã được tìm thấy nên đã đến tận gia đình anh Hưng để thăm hỏi.

"Dù đây là việc của nhà người không quen biết, nhưng tình cảm tự nhiên trong tôi cứ lâng lâng. Mừng cho gia đình anh Hưng và cháu bé, không còn niềm vui nào hơn để tả", bà Hòe nói.

Anh Hưng luôn ôm chặt con trai từ khi bé Bảo được về nhà

Từ trong nhà, anh Hưng liên tục cười nói, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Anh Hưng kể, lúc 19h ngày 22/8, từ trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh, anh lập tức lên xe cùng lực lượng chức năng, đi một mạch đến tỉnh Tuyên Quang với nhiều hoài nghi, lo lắng xen lẫn hồi hộp.

“Các anh công an gọi tôi đi gấp, cũng không nói lên đó làm gì. Chỉ một người trong gia đình được đi và tôi phải tắt điện thoại trên ô tô. Cảm giác lúc đó của tôi rất hồi hộp, lo lắng, không biết con trai có làm sao không nhưng trong thâm tâm, tôi có linh cảm Gia Bảo ổn”, anh Hưng kể.

Khi xe vừa dừng ở trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang, anh Hưng được dẫn vào phòng, khoảnh khắc nhìn thấy cậu con trai khiến cảm xúc anh vỡ òa.

“Tôi mừng khôn xiết, không kìm được nước mắt. Khi đó cháu đang ngủ li bì, chắc con mệt quá. Tôi bế, ôm hôn con mà Bảo vẫn mơ màng rồi lại ngủ thiếp đi đến lúc được đưa trở về nhà ở Bắc Ninh”, bố Gia Bảo nói, trong khi trên tay vẫn ẵm Gia Bảo và liên tục thơm, hôn cậu con trai.

Chia sẻ về cảm xúc lúc này, anh Hưng nói: “Tôi như được sống lại khi nhìn thấy con trai. Bảo khi đó như được sinh ra lần thứ 2 trên đời”.

Người dân đến chia vui cùng gia đình chị Ngọc Yến

Cùng tâm trạng với chồng, chị Cao Thị Ngọc Yến cho biết, 2 hôm nay chị gần như thức trắng, nhưng đêm đầu tiên chị thức trong sự lo âu, kiệt quệ vì trông ngóng tin tức đứa con trai mất tích. Đêm qua chị thức bởi hồi hồi hộp, hạnh phúc vì con trai đã về bên mình như một điều kỳ diệu.

Chị kể, sau khi được công an bàn giao, gia đình đưa cháu Bảo về nhà lúc 3h sáng. Ngay từ đầu ngõ đã có hàng trăm người đến chúc mừng gia đình chị, bé Bảo cũng thức chơi đến tận 5h30, không hề có biểu hiện mệt mỏi.

"Cháu Bảo có được sự may mắn, bình an trở về như bây giờ là công lớn của cơ quan công an, ngoài ra tôi cũng rất biết ơn cộng đồng mạng, người dân dù không quen biết cũng động viên, chia sẻ với gia đình trong lúc cháu bảo mất tích", chị Ngọc cho hay.