Người dân gọi 'nóng' cho Giám đốc Công an tỉnh vì bị lừa 300 kg tôm

(VTC News) -

Ngày 16/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, số điện thoại “nóng” của đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc công an tỉnh này đã nhận 300 cuộc gọi sau 2 tháng và phá nhiều vụ án thành công.

Điển hình như trường hợp của anh H. làm nghề mua bán hải sản tại huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh). Anh H. nhận được lời mời kết bạn Zalo của tài khoản có tên “Chuyên sỉ và lẻ đủ loại hải sản”. Tài khoản này đặt mua của anh H. hơn 300 kg tôm thẻ, trị giá hơn 48 triệu đồng.

Chủ tài khoản yêu cầu anh H. giao ở chợ đầu mối Dầu Giây và một bến xe thuộc tỉnh Đồng Nai. Khi đến điểm giao hàng, anh H. yêu cầu “người lạ” chuyển khoản trước rồi mới giao hàng thì phía bên kia gửi tin nhắn Zalo hình ảnh hóa đơn chuyển tiền thành công theo đúng thông tin người nhận và số tài khoản mà anh H. cung cấp nên anh giao hàng.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, anh H. phát hiện tài khoản ngân hàng không nhận được chuyển khoản, gọi điện lại cho người đặt mua và người nhận hàng đều không liên lạc được.

Biết mình bị lừa, anh H. gọi đến số điện thoại “nóng” của đại tá Trần Xuân Ánh để báo tin. Ngay lập tức, đại tá Ánh đã chỉ đạo Công an huyện Duyên Hải phối hợp với phòng nghiệp vụ xác minh các thông tin do bị hại cung cấp và khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra.

Lực lượng chức năng xác định, đối tượng lừa đảo là Lâm Bích Thuận (28 tuổi), ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Lâm Bích Thuận bị bắt ngay sau đó vì lừa đảo 300 kg tôm của người dân Trà Vinh. (Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh)

Sau 5 ngày nhận được tin tố giác, công an đã bắt giữ Thuận tại một nhà trọ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong hàng chục vụ việc đã được Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo trực tiếp trong vòng 2 tháng qua.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, trong hơn 300 cuộc gọi đến số điện thoại “nóng” của Giám đốc Công an tỉnh thì có hơn 140 tin báo, tố giác về tội phạm. Chủ yếu là các tin báo liên quan đến các hành vi xâm phạm sở hữu, trật tự công cộng, trật tự quản lý kinh tế. Còn lại là thông tin phản ánh, kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, quy định hành chính, tác phong của cán bộ chiến sĩ công an...

Qua đó, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo xử lý gần 70 tin tố giác tội phạm và phản ánh, kiến nghị của người dân.

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh mong muốn tiếp nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân qua số điện thoại đường dây nóng 084.345.8484. Những thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh đều được đại tá Trần Xuân Ánh chỉ đạo giải quyết và phản hồi đầy đủ.