Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Giám đốc Công an tỉnh Sơn La gọi điện lừa đảo

(VTC News) -

Sáng 23/10, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), gần đây trên địa bàn huyện thường xuyên tiếp nhận thông tin về việc một nhóm người sử dụng số điện thoại lạ giả danh lãnh đạo Công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 10h ngày 16/10, ông L.V.P., Bí thư Đảng ủy một xã ở huyện Quỳnh Nhai nhận được cuộc gọi tự xưng là "Đại tá Nguyễn Ngọc Vân - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La".

Kẻ này thông báo số điện thoại với tên anh L.V.P. được đăng ký vào ngày 16/5/2023 ở TP.HCM đang được sử dụng để đăng ký tài khoản Facebook "Tiền phong 576" chuyên đăng tải hình ảnh lôi kéo người dân thực hiện hành vi chống phá Đảng, Nhà nước.

Sau đó, tên này chuyển máy cho một người khác tự xưng là Đại úy Nguyễn Thanh Phong, số hiệu là 161-732, cán bộ Công an Công an TP.HCM, yêu cầu ông P. phải đến Công an TP.HCM để báo án.

Người này yêu cầu sẽ kết nối Zalo để lập "Hồ sơ trình báo án lưu âm" và 'thực hiện cuộc gọi video qua Zalo để xác minh" trong trường hợp ông P. không đến được trụ sở Công an TP.HCM.

Do nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo trên không gian mạng, ông P. tắt điện thoại, không trao đổi thông tin, cung cấp hình ảnh hay thông tin cá nhân nào và báo với cơ quan công an.

Trong ngày 16/10, nhiều lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã trên địa bàn huyện cũng nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ với nội dung tương tự như trường hợp của ông L.V.P.

Theo đánh giá ban đầu, có thể có cán bộ huyện Quỳnh Nhai bị lộ lọt thông tin cá nhân trên mạng xã hội nên bị một tổ chức tội phạm lừa đảo trên không gian mạng khai thác, sử dụng thông tin để lừa đảo.

Hành vi giả mạo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La của nhóm người này đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Ban Giám đốc công an tỉnh.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, mỗi người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định và những người gọi tự xưng là lãnh đạo, cán bộ các cơ quan Nhà nước, hay thậm chí là lãnh đạo lực lượng công an, tòa án, viện kiểm sát để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở và các thông tin cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định...

Đồng thời, không nên công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử, hoặc khi mua sắm tại các cửa hàng, không làm theo yêu cầu của người lạ như tải đường dẫn về cài đặt, đăng nhập các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tránh việc lộ thông tin cá nhân, khiến tội phạm lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.