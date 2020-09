Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định yêu sách Biển Đông của Trung Quốc là phi pháp

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ ủng hộ ASEAN và độc lập chủ quyền, sự an ninh, thịnh vượng của ASEAN. “Năm nay, các bạn đều thống nhất rằng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó bao gồm UNCLOS. Một số đã gửi công hàm lên Liên hợp quốc phản đối các yêu sách của Trung Quốc. Các bạn đã làm rất tốt”.

Ông Pompeo cho rằng Trung Quốc không tôn trọng những giá trị cơ bản liên quan đến độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, “Hôm nay tôi muốn nói với các bạn rằng hãy tiếp tục và đừng chỉ lên tiếng mà hãy hành động”, và Mỹ bày tỏ sẽ ủng hộ “giống như chúng tôi đã làm trong hơn 3 năm qua”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp trực tuyến.

Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định lập trường của Mỹ trên Biển Đông, rằng các yêu sách và chiến dịch kiểm soát của Trung Quốc là hoàn toàn bất hợp pháp. Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt và hạn chế với các quan chức Trung Quốc, đối với những người chịu trách nhiệm trong các hoạt động quân sự hóa và "ép buộc các quốc gia không được tiếp cận nguồn tài nguyên hợp pháp".

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết ASEAN khuyến khích và trân trọng những đóng góp của Mỹ vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Về Biển Đông, tuyến đường thủy chiến lược của thế giới, các hội nghị cấp cao ASEAN 36 và Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN 53 đều khẳng định thúc đẩy hòa bình, ổn định và an toàn, an ninh khu vực, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.

ASEAN tiếp tục thể hiện quan ngại với các diễn biến gần đây trong khu vực, bao gồm các sự cố nghiêm trọng, hoạt động quân sự hóa liên tục, đi ngược lại luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và hủy hoại hòa bình, an ninh và luật pháp trong khu vực.

Ông Phạm Bình Minh nhắc lại ASEAN sẽ tiếp tục nỗ lực áp dụng đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm hoàn thành COC phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. “Chúng tôi chào mừng sự đóng góp mang tính xây dựng và có trách nhiệm của Mỹ với nỗ lực của ASEAN nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở Biển Đông. Cuối cùng, chúng tôi mở cửa cho các cơ hội hợp tác thực chất với Mỹ, phù hợp với nguyên tắc và mục tiêu của tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Mỹ đã ủng hộ”.