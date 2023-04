Ngoại trưởng Blinken: Tin tưởng quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ

(VTC News) -

"Đối với chúng tôi, với Tổng thống Biden, Washington, quan hệ với Việt Nam là một trong những mối quan hệ năng động nhất và quan trọng nhất mà chúng tôi từng có. Mối quan hệ đã đạt được một quỹ đạo nổi bật trong nhiều thập kỷ qua, và tôi tin rằng mối quan hệ đó sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời họp báo chiều 15/4.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Mỹ mong muốn đầu tư và hỗ trợ Việt Nam

Ông Blinken cho biết, trong các cuộc gặp với các quan chức và nhà lãnh đạo Việt Nam, ông và phái đoàn đã thảo luận về nỗ lực thúc đẩy sự thịnh vượng toàn khu vực, bao gồm thông qua Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).

Bên cạnh đó, các bên cũng thảo luận về sự tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ đối tác chặt chẽ thông qua các khuôn khổ kinh tế khu vực, bao gồm APEC, và quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ. Mỹ đánh giá cao vai trò không thể thiếu của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức phát triển ở khu vực sông Mekong.

Mỹ tin rằng Việt Nam có thể đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia kết nối, có thu nhập cao vào năm 2045 bằng cách theo đuổi tăng trưởng thúc đẩy tất cả các cộng đồng, đồng thời xây dựng khả năng phục hồi để thích ứng với biến đổi khí hậu. Khi Việt Nam thực hiện các bước thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, Mỹ mong muốn đầu tư và hỗ trợ Việt Nam.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc các bên hợp tác hướng đến một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. "Mỹ và Việt Nam có lợi ích chung trong việc duy trì sự tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại không cản trở, tự do hàng hải và hàng không", ông Blinken nói. Bên cạnh đó, là một phần trong quan hệ đối tác an ninh song phương đang phát triển, Mỹ đang hoàn tất việc chuyển giao tàu tuần duyên thứ ba cho Việt Nam, cùng một số hạng mục khác.

Mỹ cũng cam kết tiếp tục thực hiện các công việc để giải quyết vấn đề sau chiến tranh, bao gồm rà phá bom mìn và các vật liệu chưa nổ, tẩy rửa các điểm bị ô nhiễm dioxin và tìm kiếm những người mất tích trong chiến tranh.

Mối quan hệ phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực

Ông Blinken bình luận, từ 1994, khi quan hệ thương mại hai nước gần như bằng 0, đến hiện tại, con số đã phát triển lên đến hàng chục tỷ USD. "Chỉ nhìn vào khía cạnh đó, chúng ta đã thấy quan hệ hai nước có một sự thay đổi mạnh mẽ, ấn tượng. Nhưng rộng hơn, Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đang hợp tác chặt chẽ với nhau trong hầu hết mọi lĩnh vực quan trọng đối với người dân", ông nói.

Ngoại trưởng Mỹ nhận định, mối quan hệ đầu tư, thương mại và kinh tế hai bên đang phát triển mạnh mẽ. Trong các lĩnh vực khác như biến đổi khí hậu, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, nhiều nội dung hợp tác quan trọng khác cũng được triển khai. "Cho dù đó là khí hậu, an ninh năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học hay công nghệ, giáo dục, trong tất cả những lĩnh vực này, hợp tác, hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã phát triển theo cấp số nhân".

Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ nói, hai bên cũng đang hợp tác rất chặt chẽ trong các tổ chức khu vực, góp phần thúc đẩy và duy trì luật pháp quốc tế. "Theo nhiều cách, chúng ta trở thành những đối tác thực sự, cố gắng thúc đẩy lợi ích chung và thực hiện điều đó vì lợi ích của người dân chúng ta".

Phương Anh