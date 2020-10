Nghi vấn sạt lở thuỷ điện vùi lấp 10 công nhân: Chưa thể tiếp cận hiện trường

Tối 12/10, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đoàn công tác của tỉnh đã đến thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), nơi nghi xảy ra sạt lở đất và vùi lấp 10 công nhân.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, đoàn công tác hiện vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường do trời mưa quá to, trời tối và đường hiểm trở. Do đó, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về các thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về người.

Trước đó, như VTC News đưa tin, tỉnh Thừa Thiên - Huế cử lực lượng lên thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) để xác minh thông tin về vụ sạt lở vùi lấp hơn 10 công nhân đang làm việc tại đây.

Người báo tin về sự cố trên phải trèo lên đỉnh núi mới có sóng để gọi điện báo tin cho lãnh đạo tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo tỉnh gọi lại cho người cung cấp tin nhưng không liên lạc được.

13h30 ngày 12/10, đoàn công tác của Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thừa Thiên Huế lập tức leo rừng về phía thủy điện để xác minh thông tin và tổ chức cứu nạn.