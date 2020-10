Đang trên đường đi sinh con, sản phụ ở Huế bị lũ cuốn trôi

Ngày 12/10, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin trên và cho biết, đang huy động lực lượng tìm kiếm sản phụ bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh con.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12/10 một sản phụ ở xã Phong An, huyện Phong Điền có dấu hiệu trở dạ nên thuê thuyền đi sinh. Thuyền đi được một đoạn thì sản phụ bị rơi xuống nước và bị nước lũ cuốn trôi.

Phát hiện vụ việc, một số người dân gần đó chạy đến ứng cứu nhưng do lũ lớn, không có phương tiện cứu hộ nên đành bất lực. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương vào cuộc tìm kiếm, tuy nhiên nước lên cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Chồng của sản phụ quỳ gối, gào khóc ở nơi vợ bị lũ cuốn trôi.

Theo cập nhật mới nhất của của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh thừa Thiên - Huế, tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ khiến 4 người (chưa kể trường hợp sản phụ nói trên) ở địa phương này chết, mất tích cùng 7 người khác bị thương.

Ghi nhận của PV VTC News, đêm 11, rạng sáng 12/10, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa lớn, hàng loạt thủy điện xả tràn khiến hàng nghìn người dân vẫn đang phải oằn mình chống lũ.

Tại Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng. Mưa lớn khiến mực nước tại các hồ chứa và thủy điện lên rất cao và nhận lệnh xả lũ để bảo đảm an toàn đập. Điều này khiến mực nước sông Hương và sông Bồ lên nhanh vượt mức báo động III và dự báo tiếp tục lên trong đêm 11/10 đến sáng 12/10.

Do ảnh hưởng của triều cường bờ biển tiếp tục bị sạt lở nặng với chiều dài hơn 10,0km tập trung ở các đoạn qua xã Vinh Hải nay xã Giang Hải với dài 3,5 km; qua xã Phú Thuận hơn 2,5 km; qua xã Phú Diên dài hơn 2,0km; qua xã Phú Hải dài khoảng 1,5km, qua xã Hải Dương khoảng 1,0km.

Đoạn bờ sông Hương qua xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà) bị sạt lở với chiều dài khoảng 100m. Tuyến đê Nho Lâm-Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) bị sạt lở mái nhiều vị trí với chiều dài khoảng 300m. Một số công trình thủy lợi ở 2 huyện nam Đông và A Lưới bị hư hỏng, kênh mương bị bồi lấp.

Theo thông báo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nước lũ trên các sông đang xuống nhưng vẫn ở mức cao, riêng sông Bồ khoảng trưa nay lũ sẽ đạt đỉnh.