Nghi vấn đường dây trái phép đưa người Trung Quốc sang Việt Nam

Trao đổi với Zing ngày 21/7, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh làm rõ nhóm người Trung Quốc đang cách ly.

Tướng Dũng cho hay trong số 21 người thì chỉ có 4 người mang theo giấy tờ tùy thân. Công an nghi vấn có đường dây đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Nhóm người Trung Quốc làm việc cùng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.H.

"Qua lời khai ban đầu của nhóm này thì họ đến đây bằng đường bộ. Tuy nhiên lời khai còn mâu thuẫn và chúng tôi đang làm rõ thêm. Công an Quảng Nam đặt nghi vấn có thể nhóm người này được đường dây đưa người vượt biên sang Quảng Nam", tướng Dũng chia sẻ.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng sẽ phối hợp cùng Công an TP Đà Nẵng để xem liệu nhóm người Trung Quốc đang cách ly tại Quảng Nam có liên quan gì đến nhóm ở Đà Nẵng không.

"Nghi vấn đường dây đưa người trái phép sang Việt Nam là có căn cứ vì họ không thể tập trung đông rồi đi một lúc như vậy", tướng Dũng nói.

Cùng ngày, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, xác nhận đơn vị vừa có kết quả xét nghiệm dịch Covid-19 đối với 24 người Trung Quốc. Tất cả đều âm tính với dịch Covid-19, sức khỏe ổn định, không sốt.

Theo ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, 24 người Trung Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng hôm 18/7.

"Sau khi phát hiện, công an đưa về các khách sạn để cách ly. Ngành y tế chỉ phối hợp và đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả họ đều âm tính với dịch Covid-19", ông Hồng nói với Zing.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng công an quận Sơn Trà, cho biết đơn vị mới tiếp nhận 17 khách Trung Quốc do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng bàn giao.

"Nhiệm vụ của Công an Sơn Trà là quản lý những người này để họ không đi ra cộng đồng. Còn việc xác minh thông tin những người này nhập cảnh bằng đường nào, có hợp pháp hay không thì do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thụ lý", thượng tá Mẫn thông tin.