Nghị sĩ Nga đề xuất đổi tên lễ hội Halloween

(VTC News) -

RT đưa tin, ông Yaroslav Nilov, người đứng đầu Ủy ban Chính sách xã hội của Duma Quốc gia Nga, đã đề xuất đổi tên ngày lễ Halloween để phản chiếu tốt hơn truyền thống dân tộc Nga, trong bối cảnh đang có tranh cãi về việc liệu lễ hội "ma quỷ" có nên bị cấm ở nước này hay không.

Cứ đến tháng 10, ở Nga lại nổ ra tranh cãi về việc nên hay không nên cấm Halloween. (Ảnh: Sputnik)

“Tôi đề xuất tổ chức Halloween ở Nga với tên gọi Ngày của những Câu chuyện và Cổ tích ma quái (the Day of Spooky Fairy Tales and Stories)”, ông Nilov nói.

Nghị sĩ cấp cao đại diện cho Đảng Dân chủ Tự do Nga cho biết thêm: “Bằng cách này, chúng ta sẽ thoát khỏi sự ràng buộc với văn hóa phương Tây và những cái tên nước ngoài mà vẫn giữ được niềm vui lễ hội đã quen thuộc với mọi người”.

Chính trị gia này lưu ý rằng cứ đến tháng 10 hàng năm, ở Nga lại có một cuộc tranh luận về việc liệu lễ hội Halloween có nên bị cấm “như một yếu tố tuyên truyền thân phương Tây” hay không. Trong khi nhiều người Nga đồng tình thì cũng không ít ý kiến bảo vệ cho rằng lễ hội chỉ đơn thuần là “trò giải trí phổ biến”.

Theo ông Nilov, cả hai luồng ý kiến đều đúng vì truyền thống này đã trở nên phổ biến ở Nga và tại thời điểm này, “không thể đơn giản nói cấm là cấm được”.

"Cái cần bây giờ là cách tiếp cận sáng tạo và thay thế phù hợp", ông Nilov nói.

Trước đó, ông Mikhail Vetrov, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất hàng hóa, công trình và dịch vụ trẻ em Nga, đề xuất thay thế Halloween bằng lễ hội thu hoạch truyền thống.

Được tổ chức vào ngày 31/10, nguồn gốc của Halloween có thể bắt nguồn từ lễ hội cổ xưa của người Celtic ở châu Âu được gọi là Samhain.

Người ta tin rằng vào ngày này, linh hồn người chết sẽ trở về nhà nên mặc trang phục hóa trang để chào đón người thân đã mất và đốt lửa để xua đuổi tà ma.

Theo thời gian, Halloween đã phát triển thành bữa tiệc hóa trang, phim kinh dị, trang trí bí ngô...

Halloween chưa bao giờ bị cấm ở Nga. Tuy nhiên, một số khu vực cho rằng lễ hội không phù hợp khi đi ngược lại di sản và truyền thống của nước này, nên đã nhiều lần kêu gọi hạn chế tổ chức ăn mừng ngày lễ, đặc biệt là ở các trường học và nhà trẻ.