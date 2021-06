Nghệ An phát hiện thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chợ đầu mối

(VTC News) -

Xét nghiệm COVID-19

Ca thứ nhất là chị N.T.H. (SN 1974), trú ở phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An. Bệnh nhân N.T.H. bán hàng ở chợ đầu mối nông sản chợ Vinh. Trong 3 ngày qua, bệnh nhân H. thấy mệt mỏi nên đi test nhanh tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An có kết quả 2 lần dương tính. Sau đó được CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh mới thứ hai là chị H.T.L. (SN 1983), trú ở phường Hồng Sơn, TP Vinh. Bệnh nhân H.T.L. buôn bán ở chợ đầu mối TP Vinh. Là F1 của bệnh nhân T.T.H đã được công bố vào ngày 23/6. Trước khi phát hiện mắc COVID-19, bệnh nhân đã được cách ly tập trung.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An đã phát hiện 45 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, TP Vinh có 32 ca, huyện Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 1 ca, Nam Đàn có 1 ca và Đô Lương có 1 ca.