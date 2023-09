Nghệ An: Phá đường dây buôn bán nửa tấn pháo nổ

(VTC News) -

Ngày 15/9, theo tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán pháo lậu với số lượng hơn 5 tạ pháo các loại.

Trước đó, khoảng 7h ngày 14/9, trên đường N2 Khu công nghiệp Bắc Vinh, TP Vinh (Nghệ An), Công an TP Vinh bắt quả tang 3 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo lậu gồm Nguyễn Sỹ Thái (SN 1979, trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An); Thái Doãn Phúc (SN 1983, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương); Hoàng Hữu Thế (SN 1973, trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương).

Thu giữ tại chỗ 5 tạ pháo nổ do nước ngoài sản xuất, 1 xe ô tô 7 chỗ và 100 triệu đồng tiền mặt. Khám xét nhà Nguyễn Sỹ Thái, lực lượng Công an thu giữ thêm 7 kg pháo nổ.

Công an bắt giữ 3 người đàn ông cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CANA)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vào tỉnh Quảng Trị mua pháo lậu, sau đó vận chuyển về Nghệ An để tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra mở rộng.