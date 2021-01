Bắt giữ nửa tấn pháo lậu trên đường về Vĩnh Phúc tiêu thụ

(VTC News) -

Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) bắt giữ vụ vận chuyển 529kg pháo nổ qua địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 22h30 ngày 10/1, tại Km164, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát hiện ô tô mang BKS 30A-957.00, do tài xế Nguyễn Xuân Trường (SN 1985, trú tại xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển theo hướng Lào Cai - Hà Nội đang chở 20 thùng cát tông, nghi là pháo nổ.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng thu giữ.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Xuân Trường khai nhận số hàng trên là pháo nổ, do Trung Quốc sản xuất. Số pháo này được Trường mua từ một người không biết tên ở Km178, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai mang về Vĩnh Phúc để tiêu thụ, có trọng lượng 529 kg, tổng số tiền hàng mua là 114 triệu đồng.

Tiếp tục khám xét nhà tài xế Nguyễn Xuân Trường ở Vĩnh Phúc, cơ quan chức năng thu được thêm một số pháo nổ khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.