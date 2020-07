Nghệ An nắng nóng kỷ lục, ruộng đồng nứt nẻ, sông hồ trơ đáy

Được biết, toàn tỉnh Nghệ An đã gieo cấy trên 61.000 ha lúa hè thu. Do ảnh hưởng của nắng nóng, tới nay có 3.500 ha lúa loại hai tháng tuổi có nguy cơ chết khô do không còn nước để cứu; 1.600 ha lúa trên nương rẫy cũng sắp chết do phụ thuộc nguồn nước mưa. Ngoài ra, hơn 10.000 ha lúa khác trong diện bị ảnh hưởng, song vẫn còn nguồn nước từ kênh, ao hồ để tưới.