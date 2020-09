Ngày mai xét xử vụ đặt chất nổ khủng bố tại trụ sở Công an phường ở TP.HCM

Bị cáo Nguyễn Khanh (56 tuổi, ngụ tại Bình Dương) cùng 19 đồng phạm sẽ phải trả giá cho hai tội: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/6/2018, một vụ nổ lớn xảy ra tại trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình khiến 1 cán bộ bị thương.

4 đối tượng bị bắt.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an TP.HCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng chất nổ tấn công trực tiếp vào trụ sở Công an phường, nên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, truy xét và nhanh chóng bắt giữ nhóm nghi can.

Khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, công an thu giữ khoảng 10kg thuốc nổ TNT, các vật liệu chế tạo trái nổ. Đặc biệt có tới 8 trái nổ đã chế tạo thành công, chuẩn bị gây ra các vụ nổ tiếp theo.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1990) khai được cha ruột là Nguyễn Khanh giao nhiệm vụ tham gia chế tạo quả nổ tự chế và sau đó có giao lại cho cha của mình 2 quả nổ.

Hai cha con Khanh khai nhận có mối quan hệ mật thiết với đối tượng lưu vong tên Ngô Hùng (tự xưng là Tổng tư lệnh của nhóm phản động triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ).

Ngô Hùng phong chức cho Khanh là "Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai" và phong cho Thanh hàm "Thiếu tướng". Sau đó, Ngô Hùng chuyển 120 triệu đồng cho Khanh và giao nhiệm vụ cho đối tượng này tổ chức người chế tạo chất nổ để gây nổ tại trụ sở các cơ quan công an.

Khanh giao cho người cháu là Dương Bá Giang chế tạo chất nổ. Sau khi nhận quả nổ được chế tạo thành công từ Giang, Khanh đưa hai quả cho Vũ Hoàng Nam, yêu cầu gây nổ tại trụ sở công an nhưng không nói địa chỉ cụ thể. Đổi lại, Giang sẽ nhận được tiền từ Thanh.

Tới ngày 20/6, Nam và đồng bọn chọn địa điểm gây nổ là Công an Phường 12, quận Tân Bình. Với lý do đến xin xác nhận giấy tờ, nhóm phản động vào được bên trong trụ sở, một đối tượng trong nhóm đặt một trái nổ đựng trong ba lô chỗ ghế ngồi chờ tiếp dân; một trái nổ khác ngụy trang bằng hộp quà ở khu vực để xe. Sau đó, chúng quay ra, dùng điều khiển kích nổ rồi bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Khanh còn giao một quả nổ khác cho Nguyễn Xuân Phương, yêu cầu gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, Phương mang quả nổ đến một nơi vắng vẻ để vứt đi rồi báo cáo lại là đã đặt chất nổ đúng địa điểm nhưng có thể nó bị hư.

Về chất nổ, Khanh khai mua từ một nhóm đối tượng tại huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông). Qua lời khai của Khanh, công an bắt giữ thêm 3 đối tượng. Các đối tượng này khai đã bán thuốc nổ TNT cho Khanh và chỉ biết là Khanh dùng để đào ao, khai thác đá chứ không hay biết sử dụng vào mục đích khủng bố.

Cáo trạng xác định Hùng là kẻ cầm đầu, tài trợ cho hoạt động khủng bố trong nước. Cơ quan pháp luật đã quyết định khởi tố, truy nã quốc tế đối với Ngô Văn Hoàng Hùng. Đây là đối tượng chống đối chính trị, từng lãnh án chung thân về tội "âm mưu lật đổ chính quyền". Sau khi vượt biên, Hùng tiếp tục câu kết, móc nối với các đối tượng phản động khác.