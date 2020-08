Ngày mai, xét xử nhóm đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

TAND TP Đà Nẵng cho biết, phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” sẽ diễn ra vào ngày mai, 29/8.

3 bị can bị truy tố, đưa ra xét xử là Chen Xian Fa (1993, trú An Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (1996, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Diễm (1979, trú đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Theo lãnh đạo TAND Đà Nẵng, do thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống COVID-19 nên phiên xét xử sẽ chỉ bố trí cho phóng viên các cơ quan báo chí tham dự 10-15 phút để ghi hình ảnh.

Chen Xian Fa sẽ bị TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận bởi tình trạng người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp.

Trước đó, ngày 18/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng ban hành cáo trạng truy tố nhóm người tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh đối ngoại và Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố kiểm tra hành chính tại nhà số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện trong nhà có 4 người Trung Quốc là Chen Xian Fa, Wang Wen Di (1993), Chen Shuang Gui (1994) và Wang Jiang Bo (1989).

Thời điểm kiểm tra, những người này không có hộ chiếu, thị thực, không có thông tin xuất nhập cảnh trong hệ thống đang quản lý.

Qua điều tra, nhóm này khai nhận: Ngày 23/6, Chen Xian Fa (đang ở Trung Quốc) liên hệ qua mạng Wechat với Hồ Thị Thu Trinh ở tại Đà Nẵng hỏi thuê một căn nhà có 3 phòng ngủ. Dù biết Chen Xian Fa không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng Trinh vẫn đồng ý tìm nhà cho thuê.

Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm để liên lạc, thuê nhà số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thỏa thuận giá 19 triệu đồng/tháng trong thời gian 3 tháng.

Sau đó Trinh và Diễm thống nhất nâng giá hợp đồng lên 23 triệu đồng/tháng để hưởng tiền chênh lệch.

Ngày 28/6, từ Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), Chen Xian Fa rủ Wang Wen Di, Chen Shuang Gui và Wang Jiang Bo nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, được một lái xe người Việt Nam đón về Đà Nẵng, dẫn tới nhà 39 Dương Tử Giang.

Nhà số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, nơi Trinh và Diễm đứng ra thuê cho Chen Xian Fa cùng nhóm người Trung Quốc lưu trú.

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hơn 230 laptop, ĐTDĐ, thiết bị phát sóng

Cơ quan điều tra cũng ra lệnh phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng của Hồ Thị Thu Trinh với tổng số tiền bị phong tỏa là hơn 919,217 triệu đồng và Huỳnh Ngọc Diễm 64,814 triệu đồng.

Ngoài vụ tổ chức cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép bị công an phát hiện khởi tố, VKSND truy tố, Trinh khai nhận trước đó đã liên hệ với Diễm thuê nhà để Chen Xian Fa 2 lần đưa người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú trái phép tại Đà Nẵng.