Ngày 13/4, ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng, cao nhất trong 4 tháng

(VTC News) -

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 13/4 của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 hôm nay là 497 ca. Đây là số mắc cao nhất trong khoảng 4 tháng qua.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.528.800 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.507 ca nhiễm).

Về tình hình điều trị, số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho thấy, trong ngày 37 ca được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.615.217 ca. Hiện còn 8 ca COVID-19 đang phải thở oxy. Tính đến 12/4, 6.134 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine được tiêm là 266.064.554 liều.

Trong ngày cả nước ghi nhận gần 497 ca mới, tăng 236 ca so với ngày hôm qua (12/4).

Theo nhận định của Bộ Y tế, ca mắc COVID-19 xu hướng tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Cụ thể, trong 7 ngày (từ 5/4 - 11/4) có 639 ca mới, trung bình 90 trường hợp mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2%).

Số ca nặng cũng có xu hướng gia tăng, trung bình 1-2 trường hợp nặng nhập viện mỗi ngày. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Bộ Y tế đánh giá trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong do COVID-19 đã giảm đáng kể so với một năm trước. Việt Nam nhiều tháng trước đó ghi nhận số ca nhiễm rất thấp, có ngày chỉ hơn 10 ca. Dù vậy, vẫn có một số nhóm nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong, bao gồm người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, do đó cần tập trung ưu tiên bảo vệ.

Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành theo dõi sát tình hình, đánh giá cấp độ dịch, lên kịch bản ứng phó kịp thời. Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang, khử khuẩn khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng và tại địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

AN BÌNH